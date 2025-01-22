Российские оккупанты дважды атаковали спасателей на Херсонщине — есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты дважды атаковали спасателей на Херсонщине — есть раненый

Пожар
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Источник:  ГСЧС в Херсонской области

В Херсонской области российские войска 22 января дважды атаковали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один спасатель госпитализирован.

Главные тезисы

  • Российские войска дважды атаковали спасателей ГСЧС на Херсонщине, повредив инженерную технику и здание пожарно-спасательного подразделения.
  • Один из спасателей был госпитализирован с полученными травмами во время проведения аварийно-спасательных работ.
  • На месте происшествия также произошел пожар, с которым справились пожарные ГСЧС.
  • В результате обстрела в поселке Белозерка не пострадали спасатели, они находились в укрытии.

Армия РФ дважды обстреляла спасателей Херсонщины

Армия РФ произвела обстрел одного из микрорайонов Херсона. Под ударом оказались спасатели, которые там проводили аварийно-спасательные работы.

Один из них госпитализирован в больницу с травмами. Также на месте происшествия загорелась инженерная техника ГСЧС, которую пожарные потушили.

Кроме того, в поселке Белозерка кафиры произвели обстрел пожарно-спасательного подразделения.

Обстрелы РФ

К счастью, из личного состава никто не пострадал — чрезвычайники находились в укрытии.

В Бериславе погибли два человека в результате российского обстрела

Российские войска днем 18 января обстреляли из миномета город Берислав Херсонской области. В результате российского теракта погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне убили в Бериславе двух человек. Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения.

Он выразил соболезнования родным погибших.

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