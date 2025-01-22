Российские оккупанты дважды атаковали спасателей на Херсонщине — есть раненый

В Херсонской области российские войска 22 января дважды атаковали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один спасатель госпитализирован.
Главные тезисы
- Российские войска дважды атаковали спасателей ГСЧС на Херсонщине, повредив инженерную технику и здание пожарно-спасательного подразделения.
- Один из спасателей был госпитализирован с полученными травмами во время проведения аварийно-спасательных работ.
- На месте происшествия также произошел пожар, с которым справились пожарные ГСЧС.
- В результате обстрела в поселке Белозерка не пострадали спасатели, они находились в укрытии.
Армия РФ дважды обстреляла спасателей Херсонщины
Армия РФ произвела обстрел одного из микрорайонов Херсона. Под ударом оказались спасатели, которые там проводили аварийно-спасательные работы.
Кроме того, в поселке Белозерка кафиры произвели обстрел пожарно-спасательного подразделения.
К счастью, из личного состава никто не пострадал — чрезвычайники находились в укрытии.
В Бериславе погибли два человека в результате российского обстрела
Российские войска днем 18 января обстреляли из миномета город Берислав Херсонской области. В результате российского теракта погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Он выразил соболезнования родным погибших.
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