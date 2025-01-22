Российские оккупанты дважды атаковали спасателей на Херсонщине — есть раненый

В Херсонской области российские войска 22 января дважды атаковали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один спасатель госпитализирован.

Армия РФ дважды обстреляла спасателей Херсонщины

Армия РФ произвела обстрел одного из микрорайонов Херсона. Под ударом оказались спасатели, которые там проводили аварийно-спасательные работы.

Один из них госпитализирован в больницу с травмами. Также на месте происшествия загорелась инженерная техника ГСЧС, которую пожарные потушили. Поделиться

Кроме того, в поселке Белозерка кафиры произвели обстрел пожарно-спасательного подразделения.

Обстрелы РФ

К счастью, из личного состава никто не пострадал — чрезвычайники находились в укрытии.

В Бериславе погибли два человека в результате российского обстрела

Российские войска днем 18 января обстреляли из миномета город Берислав Херсонской области. В результате российского теракта погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россияне убили в Бериславе двух человек. Сегодня днем оккупационная армия ударила по населенному пункту из миномета. В результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получили 68-летняя женщина и мужчина 1972 года рождения. Поделиться

Он выразил соболезнования родным погибших.