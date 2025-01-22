Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині — є поранений

У Херсонській області російські війська 22 січня двічі атакували працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, одного рятувальника госпіталізовано.
Головні тези:
- Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині, одного з них госпіталізовано.
- Внаслідок обстрілів було пошкоджено інженерну техніку ДСНС та будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
- Поранений рятувальник зазнав травм та потребував госпіталізації.
- Рятувальники знаходились під обстрілом під час проведення аварійно-рятувальних робіт.
- Селище Білозерка також було обстріляне окупантами, але службі ДСНС вдалось врятувати військових в укритті без постраждалих серед особового складу.
Армія РФ двічі обстріляла рятувальників Херсонщини
Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи.
Крім того, у селищі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу.
На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу, — поінформували у пресслужбі.
У Бериславі загинуло двоє людей внаслідок російського обстрілу
Російські війська вдень 18 січня обстріляли з міномета місто Берислав Херсонської області. Внаслідок російського теракту загинуло двоє людей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він висловив співчуття рідним загиблих.
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