Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині — є поранений

У Херсонській області російські війська 22 січня двічі атакували працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, одного рятувальника госпіталізовано.

Армія РФ двічі обстріляла рятувальників Херсонщини

Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи.

Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили. Поширити

Крім того, у селищі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу.

Обстріли РФ

На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу, — поінформували у пресслужбі.

У Бериславі загинуло двоє людей внаслідок російського обстрілу

Російські війська вдень 18 січня обстріляли з міномета місто Берислав Херсонської області. Внаслідок російського теракту загинуло двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вбили у Бериславі двох людей. Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження. Поширити

Він висловив співчуття рідним загиблих.