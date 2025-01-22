Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині — є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині — є поранений

Херсон
Джерело:  ДСНС у Херсонській області

У Херсонській області російські війська 22 січня двічі атакували працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, одного рятувальника госпіталізовано.

Головні тези:

  • Російські окупанти двічі атакували рятувальників на Херсонщині, одного з них госпіталізовано.
  • Внаслідок обстрілів було пошкоджено інженерну техніку ДСНС та будівлю пожежно-рятувального підрозділу.
  • Поранений рятувальник зазнав травм та потребував госпіталізації.
  • Рятувальники знаходились під обстрілом під час проведення аварійно-рятувальних робіт.
  • Селище Білозерка також було обстріляне окупантами, але службі ДСНС вдалось врятувати військових в укритті без постраждалих серед особового складу.

Армія РФ двічі обстріляла рятувальників Херсонщини

Армія РФ здійснила обстріл одного з мікрорайонів Херсона. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи.

Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами. Також на місці події загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

Крім того, у селищі Білозерка окупанти здійснили обстріл пожежно-рятувального підрозділу.

Обстріли РФ

На щастя, з особового складу ніхто не постраждав — надзвичайники знаходились в укритті. Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу, — поінформували у пресслужбі.

У Бериславі загинуло двоє людей внаслідок російського обстрілу

Російські війська вдень 18 січня обстріляли з міномета місто Берислав Херсонської області. Внаслідок російського теракту загинуло двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вбили у Бериславі двох людей. Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження.

Він висловив співчуття рідним загиблих.

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