Атака дронов РФ. В Херсоне и пригородах ранены более 10 гражданских

5 февраля российские оккупанты сбросами боеприпасов с дронов ранили 10 жителей Херсона и пригородов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты сбросили боеприпасы с дронов, ранив более 10 гражданских жителей Херсона и его пригородов.
- Десятки дроновых атак произошли с 5.30 утра до 11.00, причинив множественные травмы жертвам.
Дроновый террор РФ в Херсоне
С 5.30 утра и до 11.00 российские террористы совершили десятки дроновых атак по херсонцам. По состоянию на 13:00 известно о 10 раненых.
Двое херсонцев около 5:30 попали под атаку вражеского беспилотника. Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения. У старшего пострадавшего также открыт перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы.
Позже в больницу доставлен еще один пострадавший в результате этого сброса врагом взрывчатки из дрона. У 36-летнего мужчины минно-взрывная травма, обломочные ранения, переломы.
47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения. Он находится в больнице.
Из Антоновки доставлен в больницу 46-летний мужчина. Он утром попал под атаку вражеского дрона и получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
48-летняя женщина и мужчина 53 лет доставлены в больницу. У обоих — минно-взрывная травма и обломочные ранения. Человек в тяжелом состоянии.
В 8.20 россияне атаковали Киндейку с беспилотника. В результате минно-взрывную травму, открытый перелом правой голени и обломочные ранения ноги получил 63-летний мужчина.
63-летний херсонец около 10.30 получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, ссадины лица в результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе. В момент атаки беспилотника он был на улице. Сейчас пострадавший госпитализирован.
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