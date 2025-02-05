Атака дронов РФ. В Херсоне и пригородах ранены более 10 гражданских

С 5.30 утра и до 11.00 российские террористы совершили десятки дроновых атак по херсонцам. По состоянию на 13:00 известно о 10 раненых.

Двое херсонцев около 5:30 попали под атаку вражеского беспилотника. Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения. У старшего пострадавшего также открыт перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы.

Позже в больницу доставлен еще один пострадавший в результате этого сброса врагом взрывчатки из дрона. У 36-летнего мужчины минно-взрывная травма, обломочные ранения, переломы.

47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и обломочные ранения. Он находится в больнице.

Из Антоновки доставлен в больницу 46-летний мужчина. Он утром попал под атаку вражеского дрона и получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

48-летняя женщина и мужчина 53 лет доставлены в больницу. У обоих — минно-взрывная травма и обломочные ранения. Человек в тяжелом состоянии.

В 8.20 россияне атаковали Киндейку с беспилотника. В результате минно-взрывную травму, открытый перелом правой голени и обломочные ранения ноги получил 63-летний мужчина.