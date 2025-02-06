Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили понад 50 дронів

Російська армія в ніч проти 6 лютого запустила по території України 77 ударних дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.
Головні тези:
- Російська армія здійснила нічну атаку на Україну, запустивши 77 ударних дронів.
- Повітряні сили ЗСУ вдало збили 56 дронів РФ, захищаючи територію від ворожого нападу.
- Ударні дрони були запущені з різних напрямків, а також було запущено дві балістичні ракети “Іскандер-М”.
- Збиття ворожих дронів підтверджено у 11 областях України, що спричинило пошкодження в Харківській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
- Інцидент показав готовність та ефективність українських Повітряних Сил та інших військових підрозділів до захисту країни від агресора.
Повітряні сили ЗСУ збили 56 дронів РФ
У ніч на 6 лютого 2025 року, з 19:00 5 лютого, противник атакував 77-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Безпілотники було запущено з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово.
Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 56-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.
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