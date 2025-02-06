Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили понад 50 дронів

Російська армія в ніч проти 6 лютого запустила по території України 77 ударних дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.

Повітряні сили ЗСУ збили 56 дронів РФ

У ніч на 6 лютого 2025 року, з 19:00 5 лютого, противник атакував 77-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Безпілотники було запущено з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово.

Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Поширити

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.