Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили понад 50 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили ЗСУ збили понад 50 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
шахеди
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Російська армія в ніч проти 6 лютого запустила по території України 77 ударних дронів. Сили ППО працювали у 11 областях країни.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила нічну атаку на Україну, запустивши 77 ударних дронів.
  • Повітряні сили ЗСУ вдало збили 56 дронів РФ, захищаючи територію від ворожого нападу.
  • Ударні дрони були запущені з різних напрямків, а також було запущено дві балістичні ракети “Іскандер-М”.
  • Збиття ворожих дронів підтверджено у 11 областях України, що спричинило пошкодження в Харківській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
  • Інцидент показав готовність та ефективність українських Повітряних Сил та інших військових підрозділів до захисту країни від агресора.

Повітряні сили ЗСУ збили 56 дронів РФ

У ніч на 6 лютого 2025 року, з 19:00 5 лютого, противник атакував 77-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Безпілотники було запущено з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово.

Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків. Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

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