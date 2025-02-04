Курська операція. Повітряні сили ЗСУ заявили про новий успіх

Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів ЗС Росії у межах Курської операції. Ворог зазнав серйозних втрат.

Нова операція ПС ЗСУ на Курщині — що відомо

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що потужного удару по ворожих силах було завдано 3 лютого.

Це сталося в районі населеного пункту Новоіванівка, що знаходиться у Курській області Росії.

За словами українських воїнів, російський пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі.

Армія РФ активно використовувала його для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

Завдяки злагодженій роботі воїнів Повітряних сил ЗСУ ворожий об’єкт зазнав значних пошкоджень. Ба більше, уже відомо про суттєві втрати серед особового складу противника.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.