Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, наразі команда українського лідера позитивно оцінює ідею президента США Дональда Трампа щодо надання американської зброї ЗСУ в обмін на українські рідкоземельні метали.

Україна уже оцінила пропозицію Трампа

За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Офіс президента України наразі "готовий підписати документи про спільні угоди"ю

Окрім того, він додав, що "стратегічні інтереси США в Україні є ключовим компонентом" безпеки України в майбутньому.

Оскільки після обрання Трампа підтримка США України опинилася під питанням, чиновники в Києві розцінили інтерес Трампа до українських рідкісноземельних товарів як позитивну подію, яка може змусити його інвестувати в майбутнє країни, — заявив інсайдер журналістам. Поширити

Що важливо розуміти, президент України уперше запропонував передати США матеріали під час своєї зустрічі з Трампом осінню 2024 року.

Враховуючи той факт, що багато рідкісноземельних металів України зосереджені на сході країни, де країна-агресорка РФ захопила більшу частину території, очільник Білого дому може бути більш зацікавлений у тому, щоб допомогти Україні.