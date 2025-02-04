Зброя за метали. Чи погодиться Україна на пропозицію Трампа

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, наразі команда українського лідера позитивно оцінює ідею президента США Дональда Трампа щодо надання американської зброї ЗСУ в обмін на українські рідкоземельні метали.
Головні тези:
- Як стверджують інсайдери, наразі Офіс президента України готовий підписати документи для спільних угод зі США.
- Згода на пропозицію може стати позитивною подією, яка змусить Трампа інвестувати в майбутнє України.
Україна уже оцінила пропозицію Трампа
За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Офіс президента України наразі "готовий підписати документи про спільні угоди"ю
Окрім того, він додав, що "стратегічні інтереси США в Україні є ключовим компонентом" безпеки України в майбутньому.
Що важливо розуміти, президент України уперше запропонував передати США матеріали під час своєї зустрічі з Трампом осінню 2024 року.
Враховуючи той факт, що багато рідкісноземельних металів України зосереджені на сході країни, де країна-агресорка РФ захопила більшу частину території, очільник Білого дому може бути більш зацікавлений у тому, щоб допомогти Україні.
Чи не найбільше Дональд Трамп зацікавлений перспективними запасами літію в Україні, який використовується в мікрочіпах і електромобільній промисловості.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-