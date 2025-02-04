В Україні відреагували на вимогу Трампа щодо проведення виборів

Влада України поки не обговорювала необхідність проведення виборів до кінця 2025 року, як цього вимагає команда нового президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Офіційний Київ готовий до переговорів з командою американського президента, якщо виникне такий запит.
- Україна вважає, що для проведення виборів необхідно завершити бойові дії та забезпечити повний доступ до голосування та кандидування.
Чи можливі вибори в Україні у 2025 році
З коментарем з цього приводу виступила пані посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, попри те, що питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року із США ще не обговорювали, офіційний Київ готовий до дискусій, якщо команда американського президента Дональда Трампа його порушуватиме.
Ця заява української дипломатки пролунала після того, як 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".
За словами останнього, більшість демократичних країн проводять вибори під час війни.
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