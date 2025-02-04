В Украине отреагировали на требование Трампа касательно проведения выборов
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Политика
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В Украине отреагировали на требование Трампа касательно проведения выборов

Маркарова
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Источник:  Суспільне

Власти Украины пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года, как этого требует команда нового президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Официальный Киев готов к переговорам с командой американского президента, если появится такой запрос.
  • Украина считает, что для проведения выборов необходимо завершить боевые действия и обеспечить полный доступ к голосованию.

Возможны ли выборы в Украине в 2025 году

С комментарием по этому поводу выступила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, несмотря на то, что вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года с США еще не обсуждали, официальный Киев готов к дискуссиям, если команда американского президента Дональда Трампа будет его поднимать.

Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

Посол Украины в США

Это заявление украинской дипломатки прозвучало после того, как 1 февраля специальный посланник Трампа по российско-украинской войне генерал Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

По словам последнего, большинство демократических стран проводят выборы во время войны.

Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше одного человека, который потенциально может баллотироваться.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

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