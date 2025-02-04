В Украине отреагировали на требование Трампа касательно проведения выборов

Власти Украины пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года, как этого требует команда нового президента США Дональда Трампа.

Возможны ли выборы в Украине в 2025 году

С комментарием по этому поводу выступила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, несмотря на то, что вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года с США еще не обсуждали, официальный Киев готов к дискуссиям, если команда американского президента Дональда Трампа будет его поднимать.

Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию. Оксана Маркарова Посол Украины в США

Это заявление украинской дипломатки прозвучало после того, как 1 февраля специальный посланник Трампа по российско-украинской войне генерал Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

По словам последнего, большинство демократических стран проводят выборы во время войны.