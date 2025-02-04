Оружие за металлы. Согласится ли Украина на предложение Трампа

Как удалось узнать изданию The Washington Post, команда украинского лидера Владимира Зеленского положительно оценивает идею президента США Дональда Трампа относительно предоставления американского оружия ВСУ в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Украина уже оценила предложение Трампа

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, Офис президента Украины "готов подписать документы о совместных соглашениях".

Кроме того, он добавил, что "стратегические интересы США в Украине являются ключевым компонентом безопасности Украины в будущем".

Поскольку после избрания Трампа поддержка США Украины оказалась под вопросом, чиновники в Киеве расценили интерес Трампа к украинским редкоземельным товарам как положительное событие, которое может заставить его инвестировать в будущее страны, заявил инсайдер журналистам. Поделиться

Что важно понимать, президент Украины впервые предложил передать США материалы во время встречи с Трампом осенью 2024 года.

Учитывая тот факт, что многие редкоземельные металлы Украины сосредоточены на востоке страны, где страна-агрессорка РФ захватила большую часть территории, глава Белого дома может быть больше заинтересован в том, чтобы помочь Украине.