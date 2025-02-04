Оружие за металлы. Согласится ли Украина на предложение Трампа

Как удалось узнать изданию The Washington Post, команда украинского лидера Владимира Зеленского положительно оценивает идею президента США Дональда Трампа относительно предоставления американского оружия ВСУ в обмен на украинские редкоземельные металлы.
Главные тезисы
- Как утверждают инсайдеры, в настоящее время Офис президента готов подписать документы для совместных соглашений с США.
- Согласие на предложение может стать положительным событием, которое заставит Трампа инвестировать в будущее Украины.
Украина уже оценила предложение Трампа
По словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, Офис президента Украины "готов подписать документы о совместных соглашениях".
Кроме того, он добавил, что "стратегические интересы США в Украине являются ключевым компонентом безопасности Украины в будущем".
Что важно понимать, президент Украины впервые предложил передать США материалы во время встречи с Трампом осенью 2024 года.
Учитывая тот факт, что многие редкоземельные металлы Украины сосредоточены на востоке страны, где страна-агрессорка РФ захватила большую часть территории, глава Белого дома может быть больше заинтересован в том, чтобы помочь Украине.
Больше всего Дональд Трамп заинтересован перспективными запасами лития в Украине, который используется в микрочипах и электромобильной промышленности.
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