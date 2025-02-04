Оружие за металлы. Согласится ли Украина на предложение Трампа
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Оружие за металлы. Согласится ли Украина на предложение Трампа

Зеленский
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Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать изданию The Washington Post, команда украинского лидера Владимира Зеленского положительно оценивает идею президента США Дональда Трампа относительно предоставления американского оружия ВСУ в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Главные тезисы

  • Как утверждают инсайдеры, в настоящее время Офис президента готов подписать документы для совместных соглашений с США.
  • Согласие на предложение может стать положительным событием, которое заставит Трампа инвестировать в будущее Украины.

Украина уже оценила предложение Трампа

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, Офис президента Украины "готов подписать документы о совместных соглашениях".

Кроме того, он добавил, что "стратегические интересы США в Украине являются ключевым компонентом безопасности Украины в будущем".

Поскольку после избрания Трампа поддержка США Украины оказалась под вопросом, чиновники в Киеве расценили интерес Трампа к украинским редкоземельным товарам как положительное событие, которое может заставить его инвестировать в будущее страны, заявил инсайдер журналистам.

Что важно понимать, президент Украины впервые предложил передать США материалы во время встречи с Трампом осенью 2024 года.

Учитывая тот факт, что многие редкоземельные металлы Украины сосредоточены на востоке страны, где страна-агрессорка РФ захватила большую часть территории, глава Белого дома может быть больше заинтересован в том, чтобы помочь Украине.

Больше всего Дональд Трамп заинтересован перспективными запасами лития в Украине, который используется в микрочипах и электромобильной промышленности.

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