Курская операция. Воздушные силы ВСУ заявили о новом успехе
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Воздушные силы ВСУ заявили о новом успехе

Генштаб ВСУ
пилоты
Read in English
Читати українською

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС России в рамках Курской операции. Враг понес серьезные потери.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно разрушили вражеский объект, нанеся существенные потери противнику.
  • Генштаб ВСУ подчеркивает, что новые победы в рамках Курской операции помогают минимизировать риски для гражданского населения Украины.

Новая операция ВС ВСУ на Курщине — что известно

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что мощный удар по вражеским силам был нанесен 3 февраля.

Это произошло в районе населенного пункта Новоивановка, расположенного в Курской области России.

По словам украинских воинов, российский пункт управления размещался на территории заброшенного здания.

Армия РФ активно использовала его для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

Благодаря слаженной работе воинов Воздушных сил ВСУ вражеский объект получил значительные повреждения. Более того, уже известно о существенных потерях среди личного состава противника.

Генштаб ВСУ обращает внимание, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.

Наша цель — уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии. Борьба продолжается. Слава Украине! — отмечают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Это впечатляет. Евросоюз оценил новый прорыв Украины на фоне войны
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Оружие за металлы. Согласится ли Украина на предложение Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Изюм: среди погибших беременная девушка, 55 человек пострадали
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Изюм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?