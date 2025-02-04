Курская операция. Воздушные силы ВСУ заявили о новом успехе

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений ВС России в рамках Курской операции. Враг понес серьезные потери.

Новая операция ВС ВСУ на Курщине — что известно

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что мощный удар по вражеским силам был нанесен 3 февраля.

Это произошло в районе населенного пункта Новоивановка, расположенного в Курской области России.

По словам украинских воинов, российский пункт управления размещался на территории заброшенного здания.

Армия РФ активно использовала его для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

Благодаря слаженной работе воинов Воздушных сил ВСУ вражеский объект получил значительные повреждения. Более того, уже известно о существенных потерях среди личного состава противника.

Генштаб ВСУ обращает внимание, что благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения.