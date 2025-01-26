Повітряні сили збили 50 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 26 січня Росія атакувала Україну, запустивши 72 дрони. Сили протиповітряної оборони змогли збити більшість із них.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворожі дрони було запущено з п'яти напрямків на території РФ: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 українська ППО знищила 50 ударних безпілотників та дронів інших типів. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів було втрачено в повітрі без негативних наслідків. Наразі один дрон продовжує перебувати у повітрі.

Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях: Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.

Що відомо про наслідки атаки РФ

У Харкові внаслідок влучання в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків.

Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Поширити

Також у місті Суми російські дрони пошкодили будівлю одного з освітніх закладів, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

За даними Сумської ОВА, силам ППО вдалося знищити сім ворожих безпілотників над областю.