Повітряні сили збили 50 дронів під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 26 січня Росія атакувала Україну, запустивши 72 дрони. Сили протиповітряної оборони змогли збити більшість із них.
Головні тези:
- Повітряні сили збили 50 ворожих дронів під час атаки РФ на Україну
- Деталі атаки: дрони запущено з п'яти напрямків на території РФ
- У Харкові та Сумах пошкоджено будівлі внаслідок ударів безпілотниками
- Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях України
- Російські дрони завдали шкоди будівлям освітніх закладів та приватним будинкам
У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, ворожі дрони було запущено з п'яти напрямків на території РФ: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 9:00 українська ППО знищила 50 ударних безпілотників та дронів інших типів. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів було втрачено в повітрі без негативних наслідків. Наразі один дрон продовжує перебувати у повітрі.
Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях: Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.
Що відомо про наслідки атаки РФ
У Харкові внаслідок влучання в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків.
Також у місті Суми російські дрони пошкодили будівлю одного з освітніх закладів, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.
За даними Сумської ОВА, силам ППО вдалося знищити сім ворожих безпілотників над областю.
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