Повітряні сили збили 50 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 50 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 50 дронів під час нової атаки РФ на Україну
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У ніч на 26 січня Росія атакувала Україну, запустивши 72 дрони. Сили протиповітряної оборони змогли збити більшість із них.

Головні тези:

  • Повітряні сили збили 50 ворожих дронів під час атаки РФ на Україну
  • Деталі атаки: дрони запущено з п'яти напрямків на території РФ
  • У Харкові та Сумах пошкоджено будівлі внаслідок ударів безпілотниками
  • Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях України
  • Російські дрони завдали шкоди будівлям освітніх закладів та приватним будинкам

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворожі дрони було запущено з п'яти напрямків на території РФ: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 українська ППО знищила 50 ударних безпілотників та дронів інших типів. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів було втрачено в повітрі без негативних наслідків. Наразі один дрон продовжує перебувати у повітрі.

Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях: Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.

Що відомо про наслідки атаки РФ

У Харкові внаслідок влучання в Основ'янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків.

Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста.

Також у місті Суми російські дрони пошкодили будівлю одного з освітніх закладів, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

За даними Сумської ОВА, силам ППО вдалося знищити сім ворожих безпілотників над областю.

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