За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами та 61 БпЛА.

Що відомо про результати відбиття ворожої повітряної атаки

Зазначається, що російські окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря та випустили для атак по Україні 61 ударний БпЛА «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті ворожої повітряної атаки брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:30 ранку підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Що відомо про наслідки нічної повітряної атаки армії РФ

Черкаси і область цієї ночі зазнали ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок російського обстрілу є часткове знеструмлення, зокрема жителів обласного центру.

За словами керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, ворог цілив по об’єктах критичної інфраструктури.

Окрім цього, за інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині пошкоджено 9-поверховий будинок та виробниче приміщення.

У Вишневому... зруйновано балкони житлового будинку з 5-го по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них — двоє дітей, — зазначається у повідомленні. Поширити

У ДСНС додали, що внаслідок атаки російських дронів загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі.