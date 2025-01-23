У ніч на 23 січня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 92 ударні безпілотники. Силам ППО вдалося збити 57 дронів, ще 27 безпілотників-імітаторів втрачено локаційно без негативних наслідків, а три залишаються в повітрі.
Головні тези:
- У ніч на 23 січня українські сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ.
- Ворог запустив 92 ударні дрони з п'яти напрямків, з яких були збиті 57, 27 імітаторів зникли без наслідків, а три залишилися у повітрі.
- У результаті атаки по Запоріжжю загинув один чоловік, понад 25 осіб поранені, є руйнування і знеструмлення населених районів.
- Силами ППО, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами успішно протистояно атакам навіть з п'яти напрямків одночасно.
- Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, а постраждалим надається необхідна медична та соціальна допомога.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 23 січня
Ворог розпочав атаку 22 січня о 19:00, запустивши 92 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Крім того, окупанти випустили чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області по Запоріжжю.
Атаці протистояли зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
27 безпілотників-імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди, а три залишаються у повітрі.
Що відомо про удар РФ по Запоріжжю
Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.
Спершу було відомо про 16 постраждалих.
Згодом Федоров повідомив, що серед постраждалих від російського удару є двомісячне немовля, яке наразі госпіталізовано.
Зранку стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік. Загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.
Також внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.
20 тисяч абонентів;
котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.
За словами керівника ОВА, наразі на місцях працюють всі служби.
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