Сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ
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У ніч на 23 січня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 92 ударні безпілотники. Силам ППО вдалося збити 57 дронів, ще 27 безпілотників-імітаторів втрачено локаційно без негативних наслідків, а три залишаються в повітрі.

Головні тези:

  • У ніч на 23 січня українські сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ.
  • Ворог запустив 92 ударні дрони з п'яти напрямків, з яких були збиті 57, 27 імітаторів зникли без наслідків, а три залишилися у повітрі.
  • У результаті атаки по Запоріжжю загинув один чоловік, понад 25 осіб поранені, є руйнування і знеструмлення населених районів.
  • Силами ППО, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами успішно протистояно атакам навіть з п'яти напрямків одночасно.
  • Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, а постраждалим надається необхідна медична та соціальна допомога.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 23 січня

Ворог розпочав атаку 22 січня о 19:00, запустивши 92 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Крім того, окупанти випустили чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області по Запоріжжю.

Атаці протистояли зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 безпілотників-імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди, а три залишаються у повітрі.

Внаслідок удару балістичними ракетами по Запоріжжю, на жаль, є загиблий і поранені. Пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Наразі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, постраждалим надається допомога. У Харківській області також зафіксовано руйнування через падіння уламків збитих дронів.

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих.

П'ятеро людей перебувають у важкому стані після ворожих обстрілів Запоріжжя. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, повідомляє ОВА.

Згодом Федоров повідомив, що серед постраждалих від російського удару є двомісячне немовля, яке наразі госпіталізовано.

Зранку стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік. Загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.

Також внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.

  • 20 тисяч абонентів;

  • котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.

За словами керівника ОВА, наразі на місцях працюють всі служби.

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