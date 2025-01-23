Сили ППО збили 57 безпілотників під час масованої атаки РФ

У ніч на 23 січня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 92 ударні безпілотники. Силам ППО вдалося збити 57 дронів, ще 27 безпілотників-імітаторів втрачено локаційно без негативних наслідків, а три залишаються в повітрі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 23 січня

Ворог розпочав атаку 22 січня о 19:00, запустивши 92 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Крім того, окупанти випустили чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Воронезької області по Запоріжжю.

Атаці протистояли зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 безпілотників-імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди, а три залишаються у повітрі.

Внаслідок удару балістичними ракетами по Запоріжжю, на жаль, є загиблий і поранені. Пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Наразі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків, постраждалим надається допомога. У Харківській області також зафіксовано руйнування через падіння уламків збитих дронів. Поширити

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих.

П'ятеро людей перебувають у важкому стані після ворожих обстрілів Запоріжжя. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, повідомляє ОВА. Поширити

Згодом Федоров повідомив, що серед постраждалих від російського удару є двомісячне немовля, яке наразі госпіталізовано.

Зранку стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік. Загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.

Також внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.

20 тисяч абонентів;

котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.

За словами керівника ОВА, наразі на місцях працюють всі служби.