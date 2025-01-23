Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на Росію після комбінованої атаки на Запоріжжя, яка сталася 23 січня. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, понад 20 отримали поранення.
Головні тези:
- Атака РФ на Запоріжжя свідчить про необхідність посилення міжнародного тиску на Росію
- Україні потрібні нові санкції проти РФ та більше систем ППО для захисту міст
- Російські війська завдали удару по житловим районам, що призвело до жертв та поранених
- Зеленський вимагає негайних заходів для захисту мирного населення та оборони країни
- Атаки РФ на Україну вимагають підтримки та допомоги з боку міжнародного співтовариства
Зеленський закликав до введення нових санкцій проти РФ
У ніч на 23 січня російські війська завдали ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети та дрони.
Президент зазначив, що атака була спрямована на житлові райони та об'єкти інфраструктури. Станом на 9:30 відомо про одного загиблого та 26 поранених, серед яких двомісячне немовля.
Президент наголосив, що щоденні атаки Росії проти України вимагають посилення міжнародного тиску на Москву.
Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Запоріжжя
Іван Федоров зазначив, що внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.
20 тисяч абонентів;
котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.
Під час першого обстрілу терористи застосували проти міста безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Зранку ж ворог атакував балістикою.
Наразі відомо про одного загиблого та 25 поранених мирних жителів, серед яких двомісячний хлопчик.
Він додав, що в ході ворожої атаки було зруйновано одну житлову багатоповерхівку та ще 30 пошкоджено.
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