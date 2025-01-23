Зеленський відреагував на ракетний обстріл РФ Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на Росію після комбінованої атаки на Запоріжжя, яка сталася 23 січня. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, понад 20 отримали поранення.

Зеленський закликав до введення нових санкцій проти РФ

У ніч на 23 січня російські війська завдали ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети та дрони.

Президент зазначив, що атака була спрямована на житлові райони та об'єкти інфраструктури. Станом на 9:30 відомо про одного загиблого та 26 поранених, серед яких двомісячне немовля.

Під час повторного обстрілу постраждали рятувальники, які працювали над ліквідацією наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби, щоб допомогти постраждалим. Володимир Зеленський Президент України

Президент наголосив, що щоденні атаки Росії проти України вимагають посилення міжнародного тиску на Москву.

Потрібні нові санкції проти Росії, більше систем ППО для захисту наших міст та громад, а також зброя для наших військових. Підтримка України — це порятунок життів, і зволікати з цим не можна, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Запоріжжя

Іван Федоров зазначив, що внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.

20 тисяч абонентів;

котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.

Під час першого обстрілу терористи застосували проти міста безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Зранку ж ворог атакував балістикою.

Наразі відомо про одного загиблого та 25 поранених мирних жителів, серед яких двомісячний хлопчик.

Він додав, що в ході ворожої атаки було зруйновано одну житлову багатоповерхівку та ще 30 пошкоджено.