Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению давления на Россию после комбинированной атаки на Запорожье, произошедшей 23 января. В результате обстрелов погиб один человек, более 20 получили ранения.
Главные тезисы
- Атака РФ на Запорожье свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Россию
- Украине нужны новые санкции против РФ и более систем ПВО для защиты городов
- Российские войска нанесли удар по жилым районам, что привело к жертвам и раненым
- Зеленский требует немедленных мер по защите мирного населения и обороны страны
- Атаки РФ на Украине требуют поддержки и помощи со стороны международного сообщества
Зеленский призвал к введению новых санкций против РФ
В ночь на 23 января российские войска нанесли удары по Запорожью, используя ракеты и дроны.
Президент отметил, что атака была направлена на жилые районы и объекты инфраструктуры. По состоянию на 9:30 известно об одном погибшем и 26 раненых, среди которых двухмесячный младенец.
Президент подчеркнул, что ежедневные атаки России против Украины требуют усиления международного давления на Москву.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье
Иван Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.
20 тысяч абонентов;
котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.
При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.
Пока известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.
Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.
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