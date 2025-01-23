Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению давления на Россию после комбинированной атаки на Запорожье, произошедшей 23 января. В результате обстрелов погиб один человек, более 20 получили ранения.

Главные тезисы

  • Атака РФ на Запорожье свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Россию
  • Украине нужны новые санкции против РФ и более систем ПВО для защиты городов
  • Российские войска нанесли удар по жилым районам, что привело к жертвам и раненым
  • Зеленский требует немедленных мер по защите мирного населения и обороны страны
  • Атаки РФ на Украине требуют поддержки и помощи со стороны международного сообщества

Зеленский призвал к введению новых санкций против РФ

В ночь на 23 января российские войска нанесли удары по Запорожью, используя ракеты и дроны.

Президент отметил, что атака была направлена на жилые районы и объекты инфраструктуры. По состоянию на 9:30 известно об одном погибшем и 26 раненых, среди которых двухмесячный младенец.

Во время повторного обстрела пострадали спасатели, работавшие над ликвидацией последствий удара. На месте работают все необходимые службы, чтобы помочь пострадавшим.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент подчеркнул, что ежедневные атаки России против Украины требуют усиления международного давления на Москву.

Требуются новые санкции против России, больше систем ПВО для защиты наших городов и общин, а также оружие для наших военных. Поддержка Украины — это спасение жизней, и медлить с этим нельзя, — сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье

Иван Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

  • 20 тысяч абонентов;

  • котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

Пока известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.

Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП в Запорожье
Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар РФ по Запорожью. Без света осталось 20 тыс жителей
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Последствия удара армии РФ по Запорожью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?