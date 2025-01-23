Зеленский отреагировал на ракетный обстрел РФ Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению давления на Россию после комбинированной атаки на Запорожье, произошедшей 23 января. В результате обстрелов погиб один человек, более 20 получили ранения.

Зеленский призвал к введению новых санкций против РФ

В ночь на 23 января российские войска нанесли удары по Запорожью, используя ракеты и дроны.

Президент отметил, что атака была направлена на жилые районы и объекты инфраструктуры. По состоянию на 9:30 известно об одном погибшем и 26 раненых, среди которых двухмесячный младенец.

Во время повторного обстрела пострадали спасатели, работавшие над ликвидацией последствий удара. На месте работают все необходимые службы, чтобы помочь пострадавшим. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что ежедневные атаки России против Украины требуют усиления международного давления на Москву.

Требуются новые санкции против России, больше систем ПВО для защиты наших городов и общин, а также оружие для наших военных. Поддержка Украины — это спасение жизней, и медлить с этим нельзя, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье

Иван Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

20 тысяч абонентов;

котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

Пока известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.

Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.