По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки преступной армии РФ на Запорожье был поврежден энергетический объект. Без электроснабжения остались 20 тыс. жителей города.
Главные тезисы
- Более 20 тыс. жителей Запорожья остались без электроснабжения из-за атаки Российской армии, что привело к отсутствию теплоснабжения для 17 тыс. абонентов.
- В результате атаки пострадали около 25 мирных жителей, среди которых двухмесячный мальчик, а также были разрушены жилые здания.
- Запорожье мобилизует все службы и получает помощь от благотворителей для ликвидации последствий атаки на город.
- Против города были применены беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, что привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди мирного населения.
Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье
Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.
20 тысяч абонентов;
котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.
По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.
К ликвидации последствий приобщились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".
При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.
Федоров подчеркнул, что в настоящее время известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.
Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.
Что известно об атаке армии РФ на Запорожье
В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.
Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавались по меньшей мере четыре взрыва.
В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.
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