По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки преступной армии РФ на Запорожье был поврежден энергетический объект. Без электроснабжения остались 20 тыс. жителей города.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье

Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

20 тысяч абонентов;

котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.

К ликвидации последствий приобщились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".

При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

Федоров подчеркнул, что в настоящее время известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.

Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.

Что известно об атаке армии РФ на Запорожье

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавались по меньшей мере четыре взрыва.

В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.