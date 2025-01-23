Удар РФ по Запорожью. Без света осталось 20 тыс жителей
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Запорожью. Без света осталось 20 тыс жителей

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Последствия удара армии РФ по Запорожью
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По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате атаки преступной армии РФ на Запорожье был поврежден энергетический объект. Без электроснабжения остались 20 тыс. жителей города.

Главные тезисы

  • Более 20 тыс. жителей Запорожья остались без электроснабжения из-за атаки Российской армии, что привело к отсутствию теплоснабжения для 17 тыс. абонентов.
  • В результате атаки пострадали около 25 мирных жителей, среди которых двухмесячный мальчик, а также были разрушены жилые здания.
  • Запорожье мобилизует все службы и получает помощь от благотворителей для ликвидации последствий атаки на город.
  • Против города были применены беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, что привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди мирного населения.

Что известно о последствиях атаки армии РФ на Запорожье

Федоров отметил, что в результате обстрелов российские оккупанты уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

  • 20 тысяч абонентов;

  • котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.

К ликвидации последствий приобщились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".

При первом обстреле террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

Федоров подчеркнул, что в настоящее время известно об одном погибшем и 25 раненых мирных жителях, среди которых двухмесячный мальчик.

Он добавил, что в ходе вражеской атаки была разрушена одна жилая многоэтажка и еще 30 повреждены.

Что известно об атаке армии РФ на Запорожье

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, среди них младенец.

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавались по меньшей мере четыре взрыва.

В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

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