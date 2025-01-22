Армия РФ ударила по жилому сектору в Сумах — пострадали 3 человека

Вечером 21 января российские войска атаковали жилищный сектор Сум с помощью беспилотника типа Shahed. В результате удара повреждения получили более десяти частных жилых домов.

Что известно о последствиях атаки РФ на Сумы

Как сообщает МВД, три человека получили незначительные травмы и пережили острую стрессовую реакцию. Медики предоставили им помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

По данным МВД, частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного дома, после чего возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали территорию. Предварительно установлено, что повреждены 13 частных домов.

Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.

В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома Специальные службы работают над ликвидацией последствий.