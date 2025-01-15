Россия обстреляла Краматорск — ранены 3 человека, среди них ребенок

В результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине ранены три человека. Среди пострадавших – 6-летняя девочка.
Главные тезисы
- Российский обстрел Краматорска привел к ранению трех человек, среди них маленький ребенок.
- Российская армия запустила более 40 ракет и около 70 дронов по Украине, направляя удар на энергетическую инфраструктуру.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить противовоздушную оборону и отметил важность остановить российскую агрессию.
- Зеленский выразил благодарность партнерам за помощь, но также отметил, что ситуация требует более решительных действий по защите Украины.
- Нынешняя ситуация крайне важна для показа того, насколько Европа и демократический мир готовы останавливать войны и обеспечивать мир на длительный срок.
Россия в очередной раз атаковала Краматорск
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
В городе повреждены многоэтажные дома, но окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.
Один из снарядов, по словам местных жителей, попал в гаражный кооператив, где повреждена газовая труба.
Армия РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 70 дронов
Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.
В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.
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