Россия обстреляла Краматорск — ранены 3 человека, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Краматорск — ранены 3 человека, среди них ребенок

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия обстреляла Краматорск — ранены 3 человека, среди них ребенок
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В результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине ранены три человека. Среди пострадавших – 6-летняя девочка.

Главные тезисы

  • Российский обстрел Краматорска привел к ранению трех человек, среди них маленький ребенок.
  • Российская армия запустила более 40 ракет и около 70 дронов по Украине, направляя удар на энергетическую инфраструктуру.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить противовоздушную оборону и отметил важность остановить российскую агрессию.
  • Зеленский выразил благодарность партнерам за помощь, но также отметил, что ситуация требует более решительных действий по защите Украины.
  • Нынешняя ситуация крайне важна для показа того, насколько Европа и демократический мир готовы останавливать войны и обеспечивать мир на длительный срок.

Россия в очередной раз атаковала Краматорск

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В городе повреждены многоэтажные дома, но окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.

Один из снарядов, по словам местных жителей, попал в гаражный кооператив, где повреждена газовая труба.

Призываю всех, особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких, — подчеркнул Вадим Филашкин.

Армия РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 70 дронов

Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было выпущено, не менее 30 уничтожено. За ночь было более 70 ударных дронов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.

Именно сейчас защита Украины показывает, способна ли Европа и демократический мир останавливать войны надежно и надолго, резюмировал президент.

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