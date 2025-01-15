Россия обстреляла Краматорск — ранены 3 человека, среди них ребенок

В результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине ранены три человека. Среди пострадавших – 6-летняя девочка.

Россия в очередной раз атаковала Краматорск

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В городе повреждены многоэтажные дома, но окончательные последствия обстрелов еще устанавливаются.

Один из снарядов, по словам местных жителей, попал в гаражный кооператив, где повреждена газовая труба.

Призываю всех, особенно семьи с детьми: эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких, — подчеркнул Вадим Филашкин. Поделиться

Армия РФ запустила по Украине более 40 ракет и около 70 дронов

Очередной русский массированный удар. Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было выпущено, не менее 30 уничтожено. За ночь было более 70 ударных дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что благодаря работе ПВО и других подразделений удалось сберечь функционирование энергосистемы Украины.

В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и упомянул о невыполненных обещаниях партнеров, данные на саммитах НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн". Речь идет, в частности, о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна партнерам за помощь, однако отметил, что нынешняя ситуация требует более решительных действий.