Росія обстріляла Краматорськ — поранено 3 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Краматорськ — поранено 3 людей, серед них дитина

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Росія обстріляла Краматорськ — поранено 3 людей, серед них дитина

Унаслідок російського обстрілу Краматорська, що на Донеччині, поранено трьох людей. Серед постраждалих 6-річна дівчинка.

Головні тези:

  • Російський обстріл Краматорська призвів до поранення трьох осіб, серед них маленька дитина.
  • Російська армія запустила понад 40 ракет та близько 70 дронів по Україні, спрямовуючи удар на енергетичну інфраструктуру.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав посилити протиповітряну оборону та наголосив на важливості зупинити російську агресію.
  • Зеленський висловив подяку партнерам за допомогу, але також зазначив, що ситуація вимагає більш рішучих дій для захисту України.
  • Поточна ситуація вкрай важлива для показу того, наскільки Європа та демократичний світ готові зупиняти війни та забезпечувати мир на довготривалий термін.

Росія вкотре атакувала Краматорськ

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, але остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Один із снарядів, за словами місцевих мешканців, влучив у гаражний кооператив, де пошкоджено газову трубу.

Закликаю всіх, особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтеся! Бережіть себе та своїх близьких, — наголосив Вадим Філашкін.

Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 70 дронів

Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей — газова інфраструктура та енергетичні об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було випущено, щонайменше 30 знищено. За ніч було понад 70 ударних дронів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.

Саме зараз захист України показує, чи здатна Європа і демократичний світ зупиняти війни — надійно та надовго, — резюмував президент.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Краматорськ — є загибла та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріли
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ скинула 3 КАБи на Краматорськ — є загиблі та поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала ракетою пожену частину у Краматорську
ДСНС України
Армія РФ атакувала ракетою пожену частину у Краматорську

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?