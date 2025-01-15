Росія обстріляла Краматорськ — поранено 3 людей, серед них дитина

Унаслідок російського обстрілу Краматорська, що на Донеччині, поранено трьох людей. Серед постраждалих 6-річна дівчинка.
Головні тези:
- Російський обстріл Краматорська призвів до поранення трьох осіб, серед них маленька дитина.
- Російська армія запустила понад 40 ракет та близько 70 дронів по Україні, спрямовуючи удар на енергетичну інфраструктуру.
- Президент України Володимир Зеленський закликав посилити протиповітряну оборону та наголосив на важливості зупинити російську агресію.
- Зеленський висловив подяку партнерам за допомогу, але також зазначив, що ситуація вимагає більш рішучих дій для захисту України.
- Поточна ситуація вкрай важлива для показу того, наскільки Європа та демократичний світ готові зупиняти війни та забезпечувати мир на довготривалий термін.
Росія вкотре атакувала Краматорськ
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, але остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.
Один із снарядів, за словами місцевих мешканців, влучив у гаражний кооператив, де пошкоджено газову трубу.
Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 70 дронів
Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.
Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-