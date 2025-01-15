Росія обстріляла Краматорськ — поранено 3 людей, серед них дитина

Унаслідок російського обстрілу Краматорська, що на Донеччині, поранено трьох людей. Серед постраждалих 6-річна дівчинка.

Росія вкотре атакувала Краматорськ

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

У місті пошкоджено багатоповерхові будинки, але остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Один із снарядів, за словами місцевих мешканців, влучив у гаражний кооператив, де пошкоджено газову трубу.

Закликаю всіх, особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтеся! Бережіть себе та своїх близьких, — наголосив Вадим Філашкін. Поширити

Армія РФ запустила по Україні понад 40 ракет та близько 70 дронів

Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей — газова інфраструктура та енергетичні об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було випущено, щонайменше 30 знищено. За ніч було понад 70 ударних дронів. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що завдяки роботі ППО та інших підрозділів вдалося зберегти функціонування енергосистеми України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та згадав про нездійснені обіцянки партнерів, дані на самітах НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн". Йдеться, зокрема, про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вдячна партнерам за допомогу, проте зазначив, що нинішня ситуація вимагає більш рішучих дій.