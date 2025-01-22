Армія РФ ударила по житловому секторі у Сумах — постраждало 3 людей

Ввечері 21 січня російські війська атакували житловий сектор Сум за допомогою безпілотника типу Shahed. В результаті удару пошкоджень зазнали понад десять приватних житлових будинків.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Суми

Як повідомляє МВС, троє людей отримали незначні травми та пережили гостру стресову реакцію. Медики надали їм допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

За даними МВС, частково зруйновано верхній поверх двоповерхового приватного будинку, після чого виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та обстежили територію. Попередньо встановлено, що пошкоджено 13 приватних будинків.

Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.