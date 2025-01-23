За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атаки злочинної армії РФ на Запоріжжя було пошкоджено енергетичний об'єкт. Без електропостачання залишились 20 тис мешканців міста.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ на Запоріжжя

Федоров зазначив, що внаслідок обстрілів російські окупанти знищили енергооб’єкт у місті. Наразі знеструмленими залишаються 20 тис містян.

20 тисяч абонентів;

котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту, що призвело до відсутності теплопостачання у 17 тис абонентів.

За словами керівника ОВА, наразі на місцях працюють всі служби.

До ліквідації наслідків долучились й благодійники. У місті розгорнули "Пункти незламності".

Під час першого обстрілу терористи застосували проти міста безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Зранку ж ворог атакував балістикою.

Федоров підкреслив, що наразі відомо про одного загиблого та 25 поранених мирних жителів, серед яких двомісячний хлопчик.

Він додав, що в ході ворожої атаки було зруйновано одну житлову багатоповерхівку та ще 30 пошкоджено.

Що відомо про атаку армії РФ на Запоріжжя

В ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них немовля.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи.

Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.