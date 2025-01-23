РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки погиб и пострадавший, среди них младенец.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после вражеских обстрелов Запорожья. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поделиться

Впоследствии Федоров сообщил, что среди пострадавших от российского удара есть двухмесячный младенец, который в настоящее время госпитализирован.

Утром стало известно, что в результате обстрела РФ в Запорожье погиб 47-летний мужчина. Общее количество раненых выросло до 25 человек.

Атака России на Запорожье и Киев — погибли и пострадали гражданские

Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23.

Силы ПВО Украины сбили 2 баллистических ракеты и 24 дрона, запущенные врагом.

14 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Утром 18 января россияне ударили по Киеву. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.

О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 10 человек получили ранения.