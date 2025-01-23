РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали

Иван Федоров / Запорожская ОВА
РФ атаковала Запорожье — погиб мужчина, еще 25 человек пострадали
Read in English
Читати українською

В ночь на 23 января Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки погиб и пострадавший, среди них младенец.

Главные тезисы

  • Россия атаковала Запорожье баллистикой, что привело к гибели одного мужчины и пострадало 25 человек, включая младенца.
  • В Запорожье произошла серия взрывов из-за запуска четырех баллистических ракет 'Искандер-М'/KN-23.
  • В результате вражеского обстрела, кроме погибшего мужчины, среди пострадавших есть двухмесячный младенец и 24 человека получили ранения.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после вражеских обстрелов Запорожья. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии Федоров сообщил, что среди пострадавших от российского удара есть двухмесячный младенец, который в настоящее время госпитализирован.

Утром стало известно, что в результате обстрела РФ в Запорожье погиб 47-летний мужчина. Общее количество раненых выросло до 25 человек.

Атака России на Запорожье и Киев — погибли и пострадали гражданские

Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23.

Силы ПВО Украины сбили 2 баллистических ракеты и 24 дрона, запущенные врагом.

14 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Утром 18 января россияне ударили по Киеву. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.

О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 10 человек получили ранения.

Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы — им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии, — заявил Федоров.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар армии РФ по Запорожью. Число пострадавших возросло до 113 человек
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Удар армии РФ по Запорожью. Число пострадавших возросло до 113 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Запорожье шахедами — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
шахед
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП в Запорожье
Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?