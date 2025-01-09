Удар армии РФ по Запорожью. Число пострадавших возросло до 113 человек

В Запорожье в результате российского авиаудара, совершенного вчера с применением управляемых авиабомб, количество раненых снова возросло. Пока известно о более 110 пострадавших.
Главные тезисы
- Число раненых в результате российского авиаудара по Запорожье выросло до 113 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала последствия авиаудара, установив повреждение зданий и автотранспорта.
- Российская армия применила авиабомбы по центральной части города, что привело к смерти 13 человек и ранению 113 человек.
- В Запорожье объявлен траур из-за авиаудара РФ. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул жестокость и недопустимость подобных действий.
- Следует предоставить необходимую помощь пострадавшим и расследовать преступления, совершенные Россией на мирном населении в Украине.
В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, по состоянию на утро 113 человек получили ранения в результате атаки.
Он добавил, что российская армия применила авиабомбы по центральной части города.
Жертвами атаки стали 13 человек. Медицинскую помощь оказали 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. В настоящее время госпитализированы 59 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, по состоянию на 7:00 утра 9 января, по его данным, количество раненых составляло 109 человек.
Число погибших остается на уровне 13 человек.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в результате авиаудара в Запорожье ликвидировали пожар в административном здании на площади 800 кв. м и трех автомобилей.
Авиаудар РФ по Запорожью 8 января. Что известно
8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части.
Сообщалось о 13 погибших и 63 пострадавших.
9 января в Запорожье будет объявлен траур.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Запорожью. Он отметил, что нет ничего жестче, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.
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