Удар армии РФ по Запорожью. Число пострадавших возросло до 113 человек

В Запорожье в результате российского авиаудара, совершенного вчера с применением управляемых авиабомб, количество раненых снова возросло. Пока известно о более 110 пострадавших.

В Запорожье резко возросло количество раненых в результате атаки РФ

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, по состоянию на утро 113 человек получили ранения в результате атаки.

113 раненых, из них 10 в тяжелом состоянии — таковы результаты вчерашнего российского удара по Запорожье, — отметил Федоров. Поделиться

Он добавил, что российская армия применила авиабомбы по центральной части города.

Жертвами атаки стали 13 человек. Медицинскую помощь оказали 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку. В настоящее время госпитализированы 59 человек, из которых 10 находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, по состоянию на 7:00 утра 9 января, по его данным, количество раненых составляло 109 человек.

Число погибших остается на уровне 13 человек.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в результате авиаудара в Запорожье ликвидировали пожар в административном здании на площади 800 кв. м и трех автомобилей.

Повреждены четыре административных здания, 27 автомобилей и трамвай. Аварийно-спасательные работы завершены, — заявили спасатели. Поделиться

Авиаудар РФ по Запорожью 8 января. Что известно

8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части.

Сообщалось о 13 погибших и 63 пострадавших.

9 января в Запорожье будет объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Запорожью. Он отметил, что нет ничего жестче, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.