Удар армії РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла до 113 людей

У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару, здійсненого вчора із застосуванням керованих авіабомб, кількість поранених знову зросла. Наразі відомо про понад 110 постраждалих.
Головні тези:
- Кількість поранених внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зросла до 113 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала наслідки авіаудару, встановивши пошкодження будівель та автотранспорту.
- Російська армія застосувала авіабомби по центральній частині міста, що призвело до смерті 13 осіб та поранення 113 людей.
- У Запоріжжі оголошено день жалоби через авіаудар РФ. Президент України Володимир Зеленський підкреслив жорстокість і неприпустимість таких дій.
- Належить надати необхідну допомогу постраждалим та розслідувати злочини, вчинені Росією на мирному населенні в Україні.
У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, станом на ранок 113 осіб отримали поранення внаслідок атаки.
Він додав, що російська армія застосувала авіабомби по центральній частині міста.
Жертвами атаки стали 13 людей. Медичну допомогу надали 113 постраждалим, зокрема 13-річній дитині. Наразі госпіталізовані 59 осіб, з яких 10 перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, станом на 7:00 ранку 9 січня, за його даними, кількість поранених становила 109 осіб. Увечері попереднього дня повідомлялося про 63 постраждалих, а до лікарень звернулися загалом 80 осіб.
Кількість загиблих залишається на рівні 13 осіб.
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що внаслідок авіаудару у Запоріжжі ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв. м і трьох автомобілів.
Авіаудар РФ по Запоріжжю 8 січня. Що відомо
8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.
Повідомлялось про 13 загиблих та 63 потерпілих.
9 січня у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Запоріжжю. Він зазначив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.
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