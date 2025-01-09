Удар армії РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих зросла до 113 людей

У Запоріжжі внаслідок російського авіаудару, здійсненого вчора із застосуванням керованих авіабомб, кількість поранених знову зросла. Наразі відомо про понад 110 постраждалих.

У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, станом на ранок 113 осіб отримали поранення внаслідок атаки.

113 поранених, з них 10 у важкому стані — такі результати вчорашнього російського удару по Запоріжжю, — зазначив Федоров. Поширити

Він додав, що російська армія застосувала авіабомби по центральній частині міста.

Жертвами атаки стали 13 людей. Медичну допомогу надали 113 постраждалим, зокрема 13-річній дитині. Наразі госпіталізовані 59 осіб, з яких 10 перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, станом на 7:00 ранку 9 січня, за його даними, кількість поранених становила 109 осіб. Увечері попереднього дня повідомлялося про 63 постраждалих, а до лікарень звернулися загалом 80 осіб.

Кількість загиблих залишається на рівні 13 осіб.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що внаслідок авіаудару у Запоріжжі ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв. м і трьох автомобілів.

Пошкоджено чотири адміністративні будівлі, 27 автомобілів і трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено, — заявили рятувальники. Поширити

Авіаудар РФ по Запоріжжю 8 січня. Що відомо

8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.

Повідомлялось про 13 загиблих та 63 потерпілих.

9 січня у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Запоріжжю. Він зазначив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.