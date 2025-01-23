РФ атакувала Запоріжжя — загинув чоловік, ще 25 людей постраждало
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Запоріжжя — загинув чоловік, ще 25 людей постраждало

Іван Федоров / Запорізька ОВА
РФ атакувала Запоріжжя — загинув чоловік, ще 25 людей постраждало
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В ніч на 23 січня Росія атакувала Запоріжжя балістикою. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, серед них немовля.

Головні тези:

  • Росія атакувала Запоріжжя балістикою, що призвело до загибелі одного чоловіка та постраждало 25 людей, включаючи немовля.
  • У Запоріжжі сталася серія вибухів через запуск чотирьох балістичних ракет 'Іскандер-М'/KN-23.
  • У результаті ворожого обстрілу, крім загиблого чоловіка, серед постраждалих є двомісячне немовля та 24 особи отримали поранення.

Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, у місті зранку лунало щонайменше чотири вибухи пролунали. Зокрема по Запоріжжю запустили чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Спершу було відомо про 16 постраждалих.

П'ятеро людей перебувають у важкому стані після ворожих обстрілів Запоріжжя. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, повідомляє ОВА.

Згодом Федоров повідомив, що серед постраждалих від російського удару є двомісячне немовля, яке наразі госпіталізовано.

Зранку стало відомо, що внаслідок обстрілу РФ у Запоріжжі загинув 47-річний чоловік. Загальна кількість поранених зросла до 25 осіб.

Атака Росії на Запоріжжя та Київ — загинули та постраждали цивільні

Росія атакувала мирні міста та села України 39-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окрім того, ворог застосував 4 балістичні ракети “Іскандер-М” /KN-23.

Сили ППО України збили 2 балістичні ракети та 24 дрони, запущені ворогом.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Вранці 18 січня росіяни вдарили по Києву. Станом на 07:00 ранку відомо про загибель щонайменше чотирьох цивільних, ще троє людей постраждали.

Про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 10 людей отримали поранення.

Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані — їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані, — заявив Федоров.

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