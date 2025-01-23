В ночь на 23 января российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, применив 92 ударных беспилотника. Силам ПВО удалось сбить 57 дронов, еще 27 беспилотников-имитаторов потеряны локационно без негативных последствий, а три остаются в воздухе.
Главные тезисы
- В ночь на 23 января украинские силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ.
- Враг запустил 92 ударных дрона из пяти направлений, из которых были сбиты 57, 27 имитаторов пропали без последствий, а три остались в воздухе.
- В результате атаки по Запорожью погиб один человек, более 25 человек ранены, разрушены и обесточены населенные районы.
- Силами ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами успешно противостояли атакам даже с пяти направлений одновременно.
- Специальные службы работают над ликвидацией последствий, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская и социальная помощь.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 23 января
Враг начал атаку 22 января в 19:00, запустив 92 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из пяти направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск (РФ).
Кроме того, оккупанты выпустили четыре баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Воронежской области по Запорожью.
Атаке противостояли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
27 беспилотников-имитаторов исчезли с радаров, не нанеся вреда, а три остаются в воздухе.
Что известно об ударе РФ по Запорожью
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Сначала было известно о 16 пострадавших.
Впоследствии Федоров сообщил, что среди пострадавших от российского удара есть двухмесячный младенец, который в настоящее время госпитализирован.
Утром стало известно, что в результате обстрела РФ в Запорожье погиб 47-летний мужчина. Общее количество раненых выросло до 25 человек.
Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.
20 тысяч абонентов;
котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.
По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.
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