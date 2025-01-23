Силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ
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В ночь на 23 января российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, применив 92 ударных беспилотника. Силам ПВО удалось сбить 57 дронов, еще 27 беспилотников-имитаторов потеряны локационно без негативных последствий, а три остаются в воздухе.

Главные тезисы

  • В ночь на 23 января украинские силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ.
  • Враг запустил 92 ударных дрона из пяти направлений, из которых были сбиты 57, 27 имитаторов пропали без последствий, а три остались в воздухе.
  • В результате атаки по Запорожью погиб один человек, более 25 человек ранены, разрушены и обесточены населенные районы.
  • Силами ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и мобильными огневыми группами успешно противостояли атакам даже с пяти направлений одновременно.
  • Специальные службы работают над ликвидацией последствий, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская и социальная помощь.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 23 января

Враг начал атаку 22 января в 19:00, запустив 92 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из пяти направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме того, оккупанты выпустили четыре баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Воронежской области по Запорожью.

Атаке противостояли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 беспилотников-имитаторов исчезли с радаров, не нанеся вреда, а три остаются в воздухе.

В результате удара баллистическими ракетами по Запорожью, к сожалению, погибли и ранены. Повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома.

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после вражеских обстрелов Запорожья. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Впоследствии Федоров сообщил, что среди пострадавших от российского удара есть двухмесячный младенец, который в настоящее время госпитализирован.

Утром стало известно, что в результате обстрела РФ в Запорожье погиб 47-летний мужчина. Общее количество раненых выросло до 25 человек.

Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

  • 20 тысяч абонентов;

  • котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.

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