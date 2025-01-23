Силы ПВО сбили 57 беспилотников во время массированной атаки РФ

В ночь на 23 января российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Украину, применив 92 ударных беспилотника. Силам ПВО удалось сбить 57 дронов, еще 27 беспилотников-имитаторов потеряны локационно без негативных последствий, а три остаются в воздухе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 23 января

Враг начал атаку 22 января в 19:00, запустив 92 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из пяти направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме того, оккупанты выпустили четыре баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Воронежской области по Запорожью.

Атаке противостояли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 беспилотников-имитаторов исчезли с радаров, не нанеся вреда, а три остаются в воздухе.

В результате удара баллистическими ракетами по Запорожью, к сожалению, погибли и ранены. Повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Поделиться

Что известно об ударе РФ по Запорожью

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, в городе утром раздавалось по меньшей мере четыре взрыва прогремели. В частности по Запорожью запустили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Сначала было известно о 16 пострадавших.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии после вражеских обстрелов Запорожья. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поделиться

Впоследствии Федоров сообщил, что среди пострадавших от российского удара есть двухмесячный младенец, который в настоящее время госпитализирован.

Утром стало известно, что в результате обстрела РФ в Запорожье погиб 47-летний мужчина. Общее количество раненых выросло до 25 человек.

Также в результате обстрелов российские кафиры уничтожили энергообъект в городе. В настоящее время обесточенными остаются 20 тыс горожан.

20 тысяч абонентов;

котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения в 17 тыс. абонентов.

По словам руководителя ОВА, сейчас на местах работают все службы.