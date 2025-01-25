Армия РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА — результаты работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Украину ракетами и БПЛА — результаты работы ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Военный ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, в ночь преступная армия РФ атаковала Украину двумя управляемыми авиационными ракетами и 61 БпЛА.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Украину с применением ракет и 61 беспилотника, что привело к частичному обесточиванию и материальному ущербу в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.
  • Силами ПВО и войск обороны Украины удалось сбить две ракеты и 46 беспилотников типа Shahed, предотвращая ещё больший ущерб для мирного населения.

Что известно о результатах отражения вражеской воздушной атаки

Отмечается, что российские оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря и выпустили для атак по Украине 61 ударный БпЛА «Shahed» и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморск. Ахтарск.

В отражении вражеской воздушной атаки участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:30 утра подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкая и Кировоградская области.

15 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны.

Сбитые вражеские БПЛА нанесли ущерб на Киевщине, Черкасщине и Хмельнитчине. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Что известно о последствиях ночной воздушной атаки армии РФ

Черкассы и область этой ночью подверглись вражеской воздушной атаке с применением беспилотников. В результате российского обстрела есть частичное обесточивание, в том числе жителей областного центра.

По словам руководителя Черкасской ОВ Игоря Табурца, враг целил по объектам критической инфраструктуры.

Кроме этого, по информации ГСЧС, в результате вражеской атаки беспилотников в Киевской области повреждены 9-этажное здание и производственное помещение.

В Вишневом... разрушены балконы жилого дома с 5-го по 9-й этажи. Чрезвычайники спасли трех человек с 5 этажа и двух с 7 этажа здания, из них двое детей, отмечается в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки российских дронов загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе.

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