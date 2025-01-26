Воздушные силы сбили 50 дронов во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 26 января Россия атаковала Украину, запустив 72 дрона. Силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство из них.
Главные тезисы
- Воздушные силы сбили 50 вражеских дронов во время атаки РФ на Украину
- Детали атаки: дроны запущены с пяти направлений на территории РФ
- В Харькове и Сумах повреждены здания в результате ударов беспилотниками
- Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях Украины
- Российские дроны нанесли урон зданиям образовательных учреждений и частным домам
В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, вражеские дроны были запущены с пяти направлений на территории РФ: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9:00 украинская ПВО уничтожила 50 ударных беспилотников и дронов других типов. Еще девять беспилотников-имитаторов были потеряны в воздухе без негативных последствий. Пока один дрон продолжает находиться в воздухе.
Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях: в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.
Что известно о последствиях атаки РФ
В Харькове в результате попадания в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов.
Также в Сумах российские дроны повредили здание одного из образовательных учреждений, многоквартирный дом и административные здания.
По данным Сумской ОВА, силам ПВО удалось уничтожить семь вражеских беспилотников над областью.
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