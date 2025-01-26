Воздушные силы сбили 50 дронов во время новой атаки РФ на Украину

В ночь на 26 января Россия атаковала Украину, запустив 72 дрона. Силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство из них.

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, вражеские дроны были запущены с пяти направлений на территории РФ: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9:00 украинская ПВО уничтожила 50 ударных беспилотников и дронов других типов. Еще девять беспилотников-имитаторов были потеряны в воздухе без негативных последствий. Пока один дрон продолжает находиться в воздухе.

Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях: в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.

Что известно о последствиях атаки РФ

В Харькове в результате попадания в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов.

В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основенский районы города. Поделиться

Также в Сумах российские дроны повредили здание одного из образовательных учреждений, многоквартирный дом и административные здания.

По данным Сумской ОВА, силам ПВО удалось уничтожить семь вражеских беспилотников над областью.