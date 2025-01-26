Воздушные силы сбили 50 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 50 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 50 дронов во время новой атаки РФ на Украину
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В ночь на 26 января Россия атаковала Украину, запустив 72 дрона. Силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство из них.

Главные тезисы

  • Воздушные силы сбили 50 вражеских дронов во время атаки РФ на Украину
  • Детали атаки: дроны запущены с пяти направлений на территории РФ
  • В Харькове и Сумах повреждены здания в результате ударов беспилотниками
  • Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях Украины
  • Российские дроны нанесли урон зданиям образовательных учреждений и частным домам

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, вражеские дроны были запущены с пяти направлений на территории РФ: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9:00 украинская ПВО уничтожила 50 ударных беспилотников и дронов других типов. Еще девять беспилотников-имитаторов были потеряны в воздухе без негативных последствий. Пока один дрон продолжает находиться в воздухе.

Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях: в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.

Что известно о последствиях атаки РФ

В Харькове в результате попадания в Основянском районе повреждены окна и крыши 12 частных домов.

В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основенский районы города.

Также в Сумах российские дроны повредили здание одного из образовательных учреждений, многоквартирный дом и административные здания.

По данным Сумской ОВА, силам ПВО удалось уничтожить семь вражеских беспилотников над областью.

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