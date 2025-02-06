Ночная атака РФ по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили более 50 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили более 50 дронов

Воздушные Силы ВСУ
дроны
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Российская армия в ночь на 6 февраля запустила по территории Украины 77 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

Главные тезисы

  • Российская армия осуществила ночную атаку на Украину, запустив 77 ударных дронов и две баллистические ракеты 'Искандер-М'.
  • Воздушные силы ВСУ успешно сбили 56 дронов РФ, о чем свидетельствует подтверждение инцидента в 11 областях Украины.
  • Инцидент подчеркивает готовность и эффективность украинских военных подразделений к защите страны от вражеской агрессии.
  • Воздушное нападение включало беспилотные аппараты разного типа, запущенные в различных направлениях, и баллистические ракеты 'Искандер-М'.
  • Украинские военные сила подтвердили свою способность эффективно действовать в условиях оборонительных операций и противостояния вражеским атакам.

Воздушные силы ВСУ сбили 56 дронов РФ

В ночь на 6 февраля 2025 года, с 19:00 5 февраля, противник атаковал 77 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Беспилотники были запущены по следующим направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово.

Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет ВС ВСУ

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 56 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

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