Ночная атака РФ по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили более 50 дронов

Российская армия в ночь на 6 февраля запустила по территории Украины 77 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

Воздушные силы ВСУ сбили 56 дронов РФ

В ночь на 6 февраля 2025 года, с 19:00 5 февраля, противник атаковал 77 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Беспилотники были запущены по следующим направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово.

Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Поделиться

Отчет ВС ВСУ

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 56 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.