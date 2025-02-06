Ночная атака РФ по Украине. Воздушные силы ВСУ сбили более 50 дронов

Российская армия в ночь на 6 февраля запустила по территории Украины 77 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.
Главные тезисы
- Российская армия осуществила ночную атаку на Украину, запустив 77 ударных дронов и две баллистические ракеты 'Искандер-М'.
- Воздушные силы ВСУ успешно сбили 56 дронов РФ, о чем свидетельствует подтверждение инцидента в 11 областях Украины.
- Инцидент подчеркивает готовность и эффективность украинских военных подразделений к защите страны от вражеской агрессии.
- Воздушное нападение включало беспилотные аппараты разного типа, запущенные в различных направлениях, и баллистические ракеты 'Искандер-М'.
- Украинские военные сила подтвердили свою способность эффективно действовать в условиях оборонительных операций и противостояния вражеским атакам.
Воздушные силы ВСУ сбили 56 дронов РФ
В ночь на 6 февраля 2025 года, с 19:00 5 февраля, противник атаковал 77 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Беспилотники были запущены по следующим направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово.
Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.
По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 56 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.
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