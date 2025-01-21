Воздушные силы сбили 72 российских "шахеда" во время новой атаки РФ

Российская армия в ночь на 21 января атаковала территорию Украины ударными дронами. В частности, оккупанты запустили 131 беспилотник.
Главные тезисы
- В ночь на 21 января РФ запустила 131 беспилотник и 4 баллистических ракеты на Украину.
- В результате атаки 72 российских шахеда были сбиты украинской противовоздушной обороной.
- Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Полтавской и Черкасской областях.
- В Черкасской области уничтожены 7 беспилотников, что привело к повреждениям инфраструктуры.
- На частный дом в Кременчугском обществе упал вражеский беспилотник, вызвав пожар и разрушение.
Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона
Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.
Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.
Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.
Вражеские цели были сбиты в следующих областях Украины:
Полтавская,
Сумская,
Харьковская,
Черкасская,
Черниговская,
Киевская,
Житомирская,
Хмельницкая,
Винницкая,
Кировоградская,
Днепропетровская,
Донецкая,
Николаевская,
Одесская,
Запорожская,
Ровенская.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Какие последствия атаки РФ на Украину
По предварительным данным, в Черкасской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников. Прошло без пострадавших. Однако зафиксированы повреждения инфраструктуры.
В частности, на Звенигородщине обломками "Шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач.
На месте уже работает аварийная бригада "Облэнерго"
В Кременчугской общине Полтавской области в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. К ее ликвидации привлечены спасатели.
Также обломками дрона повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей.
Повреждена линия электропередач. Без света остаются 87 потребителей. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
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