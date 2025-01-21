Воздушные силы сбили 72 российских "шахеда" во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы сбили 72 российских "шахеда" во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы сбили 72 российских "шахеда" во время новой атаки РФ
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Российская армия в ночь на 21 января атаковала территорию Украины ударными дронами. В частности, оккупанты запустили 131 беспилотник.

Главные тезисы

  • В ночь на 21 января РФ запустила 131 беспилотник и 4 баллистических ракеты на Украину.
  • В результате атаки 72 российских шахеда были сбиты украинской противовоздушной обороной.
  • Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Полтавской и Черкасской областях.
  • В Черкасской области уничтожены 7 беспилотников, что привело к повреждениям инфраструктуры.
  • На частный дом в Кременчугском обществе упал вражеский беспилотник, вызвав пожар и разрушение.

Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.

В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома. Специальные службы работают над ликвидацией последствий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Вражеские цели были сбиты в следующих областях Украины:

  • Полтавская,

  • Сумская,

  • Харьковская,

  • Черкасская,

  • Черниговская,

  • Киевская,

  • Житомирская,

  • Хмельницкая,

  • Винницкая,

  • Кировоградская,

  • Днепропетровская,

  • Донецкая,

  • Николаевская,

  • Одесская,

  • Запорожская,

  • Ровенская.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Какие последствия атаки РФ на Украину

По предварительным данным, в Черкасской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников. Прошло без пострадавших. Однако зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В частности, на Звенигородщине обломками "Шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач.

На месте уже работает аварийная бригада "Облэнерго"

В Кременчугской общине Полтавской области в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. К ее ликвидации привлечены спасатели.

Также обломками дрона повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей.

Повреждена линия электропередач. Без света остаются 87 потребителей. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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