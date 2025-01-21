Воздушные силы сбили 72 российских "шахеда" во время новой атаки РФ

Российская армия в ночь на 21 января атаковала территорию Украины ударными дронами. В частности, оккупанты запустили 131 беспилотник.

Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 72 вражеских дрона

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину, запустив 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Кроме того, оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 72 вражеских дрона, а еще 59 беспилотников потеряли локационную связь и не достигли своих целей.

В результате вражеских ударов в Полтавской и Черкасской областях повреждены объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и частные дома. Специальные службы работают над ликвидацией последствий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Поделиться

Вражеские цели были сбиты в следующих областях Украины:

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Черкасская,

Черниговская,

Киевская,

Житомирская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Николаевская,

Одесская,

Запорожская,

Ровенская.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Какие последствия атаки РФ на Украину

По предварительным данным, в Черкасской области было уничтожено 7 вражеских беспилотников. Прошло без пострадавших. Однако зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В частности, на Звенигородщине обломками "Шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач.

На месте уже работает аварийная бригада "Облэнерго"

В Кременчугской общине Полтавской области в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. К ее ликвидации привлечены спасатели.

Также обломками дрона повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей.