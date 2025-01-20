РФ запустила по Украине более 140 дронов. Сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила по Украине более 140 дронов. Сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
РФ запустила по Украине более 140 дронов. Сколько сбила ПВО
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В ночь на 20 января российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, выпустив 141 беспилотник разных типов из пяти направлений.

Главные тезисы

  • В ночь на 20 января Россия совершила атаку по территории Украины, выпустив 141 беспилотник, но только 93 из них были сбиты силами ПВО.
  • Россия использовала ударные дроны типа Shahed и другие имитаторы по пяти направлениям, которые попытались прорвать украинские оборонные линии.
  • Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие оборонные подразделения Украины.
  • Дополнительно, российские войска обстреляли Днепропетровскую область с помощью реактивных систем залпового огня, нанеся материальный ущерб.
  • Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших от вражеских атак на территории Украины.

Силы ПВО сбили почти сотню русских дронов

Как отмечают военные, атака началась 19 января в 19:00 и продолжалась до утра.

Противник применил ударные дроны типа Shahed и другие беспилотники-имитаторы, запущенные по следующим направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Кроме того, российские военные нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М с территории Курской области по Сумщине.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 93 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно утраченные (без негативных последствий), два из них улетели обратно в Россию.

Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Градов"

В ночь на 20 января российские войска обстреляли Никопольское общество из реактивных систем залпового огня "Град". Враг также атаковал Марганецкую и Покровскую общины.

По данным глав Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате вражеских обстрелов повреждены промышленное предприятие, здание гимназии, четыре многоэтажных дома и линия электропередач.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что минувшей ночью подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили над областью четыре вражеских беспилотника.

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