РФ запустила по Украине более 140 дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 20 января российская армия совершила массированную атаку по территории Украины, выпустив 141 беспилотник разных типов из пяти направлений.
Главные тезисы
- В ночь на 20 января Россия совершила атаку по территории Украины, выпустив 141 беспилотник, но только 93 из них были сбиты силами ПВО.
- Россия использовала ударные дроны типа Shahed и другие имитаторы по пяти направлениям, которые попытались прорвать украинские оборонные линии.
- Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие оборонные подразделения Украины.
- Дополнительно, российские войска обстреляли Днепропетровскую область с помощью реактивных систем залпового огня, нанеся материальный ущерб.
- Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших от вражеских атак на территории Украины.
Силы ПВО сбили почти сотню русских дронов
Как отмечают военные, атака началась 19 января в 19:00 и продолжалась до утра.
Противник применил ударные дроны типа Shahed и другие беспилотники-имитаторы, запущенные по следующим направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.
Кроме того, российские военные нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М с территории Курской области по Сумщине.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 93 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.
Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно утраченные (без негативных последствий), два из них улетели обратно в Россию.
Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Градов"
В ночь на 20 января российские войска обстреляли Никопольское общество из реактивных систем залпового огня "Град". Враг также атаковал Марганецкую и Покровскую общины.
По данным глав Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в результате вражеских обстрелов повреждены промышленное предприятие, здание гимназии, четыре многоэтажных дома и линия электропередач.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, глава ОВА сообщил, что минувшей ночью подразделения Воздушного командования "Восток" уничтожили над областью четыре вражеских беспилотника.
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