РФ запустила по Україні понад 140 дронів. Скільки збила ППО

У ніч на 20 січня російська армія здійснила масовану атаку по території України, випустивши 141 безпілотник різних типів із п’яти напрямків.

Сили ППО збили майже сотню російських дронів

Як зазначають військові, атака розпочалася 19 січня о 19:00 і тривала до ранку.

Противник застосував ударні дрони типу Shahed та інші безпілотники-імітатори, запущені з таких напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, російські військові завдали удару балістичною ракетою Іскандер-М з території Курської області по Сумщині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 93-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли назад до Росії.

Росія обстріляла Дніпропетровську область з "Градів"

У ніч на 20 січня російські війська обстріляли Нікопольську громаду із реактивних систем залпового вогню "Град". Ворог також атакував Марганецьку та Покровську громади.

За даними головм Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислове підприємство, будівлю гімназії, чотири багатоповерхові будинки та лінію електропередач.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, голова ОВА повідомив, що минулої ночі підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили над областю чотири ворожі безпілотники.