Повітряні сили збили 72 російських "шахеди" під час нової атаки РФ

Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Зокрема окупанти запустили 131 безпілотник.

Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Поширити

Ворожі цілі були збиті в таких областях України:

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Черкаська,

Чернігівська,

Київська,

Житомирська,

Хмельницька,

Вінницька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Миколаївська,

Одеська,

Запорізька,

Рівненська.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Які наслідки атаки РФ на Україну

За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач.

На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго"

У Кременчуцькій громаді Полтавської області внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників.

Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів.