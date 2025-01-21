Повітряні сили збили 72 російських "шахеди" під час нової атаки РФ

Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Зокрема окупанти запустили 131 безпілотник.
Головні тези:
- У ніч на 21 січня РФ запустила 131 безпілотник та 4 балістичні ракети на Україну.
- Внаслідок атаки 72 російські 'шахеди' були збиті українською протиповітряною обороною.
- Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки у Полтавській та Черкаській областях.
- У Черкаській області знищено 7 безпілотників, що призвело до пошкоджень інфраструктури.
- На приватний будинок у Кременчуцькій громаді впав ворожий безпілотник, викликавши пожежу та руйнування.
Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони
Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.
Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.
Ворожі цілі були збиті в таких областях України:
Полтавська,
Сумська,
Харківська,
Черкаська,
Чернігівська,
Київська,
Житомирська,
Хмельницька,
Вінницька,
Кіровоградська,
Дніпропетровська,
Донецька,
Миколаївська,
Одеська,
Запорізька,
Рівненська.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Які наслідки атаки РФ на Україну
За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач.
На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго"
У Кременчуцькій громаді Полтавської області внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників.
Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів.
Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
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