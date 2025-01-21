Повітряні сили збили 72 російських "шахеди" під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили збили 72 російських "шахеди" під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 72 російських "шахеди" під час нової атаки РФ
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Російська армія в ніч на 21 січня атакувала територію України ударними дронами. Зокрема окупанти запустили 131 безпілотник.

Головні тези:

  • У ніч на 21 січня РФ запустила 131 безпілотник та 4 балістичні ракети на Україну.
  • Внаслідок атаки 72 російські 'шахеди' були збиті українською протиповітряною обороною.
  • Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні будинки у Полтавській та Черкаській областях.
  • У Черкаській області знищено 7 безпілотників, що призвело до пошкоджень інфраструктури.
  • На приватний будинок у Кременчуцькій громаді впав ворожий безпілотник, викликавши пожежу та руйнування.

Масована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 72 ворожих дрони

Як зазначають військові, у ніч проти 21 січня російська армія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 131 ударний дрон з напрямків Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Окрім того, окупанти завдали удару чотирма балістичними ракетами "Іскандер", випущеними з Воронезької області.

Українська протиповітряна оборона змогла збити 72 ворожих дрони, а ще 59 безпілотників втратили локаційний зв’язок і не досягли своїх цілей.

Унаслідок ворожих ударів у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено об'єкти інфраструктури, господарські споруди та приватні будинки. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Ворожі цілі були збиті в таких областях України:

  • Полтавська,

  • Сумська,

  • Харківська,

  • Черкаська,

  • Чернігівська,

  • Київська,

  • Житомирська,

  • Хмельницька,

  • Вінницька,

  • Кіровоградська,

  • Дніпропетровська,

  • Донецька,

  • Миколаївська,

  • Одеська,

  • Запорізька,

  • Рівненська.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Які наслідки атаки РФ на Україну

За попередніми даними, у Черкаській області було знищено 7 ворожих безпілотників. Минулось без потерпілих. Однак зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Зокрема, на Звенигородщині уламками "Шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередач.

На місці вже працює аварійна бригада "Обленерго"

У Кременчуцькій громаді Полтавської області внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників.

Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів.

Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

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