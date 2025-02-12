РФ атаковала Киев баллистикой — погиб человек

Утром 12 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на Украину, применив ракеты и дроны. Согласно последним данным, в Киеве один человек погиб, еще трое пострадали.

Атака России на Киев 12 февраля — что известно

О ситуации в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Сначала он сообщил об одном погибшем и пострадавшем в Подольском районе.

В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий, — заявил Кличко. Поделиться

Однако позже Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе — три пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.

В Оболонском районе пока один погибший. Но уже трое пострадавших, двоих из них медики госпитализировали, одному — оказали помощь на месте. Виталий Кличко Мэр Киева

Стоит отметить, что утром 12 февраля в Киеве и в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.