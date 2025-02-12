РФ атаковала Киев баллистикой — погиб человек

Утром 12 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на Украину, применив ракеты и дроны. Согласно последним данным, в Киеве один человек погиб, еще трое пострадали.
Главные тезисы
- Утром 12 февраля в Киеве и разных регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о погибшем и пострадавших в Оболонском районе.
Атака России на Киев 12 февраля — что известно
О ситуации в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Сначала он сообщил об одном погибшем и пострадавшем в Подольском районе.
Однако позже Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе — три пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.
Стоит отметить, что утром 12 февраля в Киеве и в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
В столице прогремели громкие взрывы, в результате падения обломков возникли пожары.
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