РФ атаковала Киев баллистикой — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Киев баллистикой — погиб человек

Виталий Кличко
Киев
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Утром 12 февраля страна-агрессорка Россия совершила новое воздушное нападение на Украину, применив ракеты и дроны. Согласно последним данным, в Киеве один человек погиб, еще трое пострадали.

Главные тезисы

  • Утром 12 февраля в Киеве и разных регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о погибшем и пострадавших в Оболонском районе.

Атака России на Киев 12 февраля — что известно

О ситуации в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Сначала он сообщил об одном погибшем и пострадавшем в Подольском районе.

В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий, — заявил Кличко.

Однако позже Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе — три пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.

В Оболонском районе пока один погибший. Но уже трое пострадавших, двоих из них медики госпитализировали, одному — оказали помощь на месте.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Стоит отметить, что утром 12 февраля в Киеве и в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

В столице прогремели громкие взрывы, в результате падения обломков возникли пожары.

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