Сили ППО знищили 6 російських балістичних ракет і 71 дрон

Протягом ночі 11-12 лютого сили ППО збили 6 балістичних ракет та 71 зі 123 БПЛА, якими російські окупанти атакували Україну вночі.

Нова масована атака РФ на Україну — перші подробиці

Нова атака російських загарбників почалася 19:00 11 лютого. Противник завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу.

Загалом було зафіксовано шість пусків із Брянської області та один — із окупованого Криму.

Окрім того, Росія атакувала Україну 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.