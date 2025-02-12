Сили ППО знищили 6 російських балістичних ракет і 71 дрон

Протягом ночі 11-12 лютого сили ППО збили 6 балістичних ракет та 71 зі 123 БПЛА, якими російські окупанти атакували Україну вночі.
Головні тези:
- Росія завдавала удари балістичними ракетами Іскандер-М та ударними дронами типу Shahed.
- 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Нова масована атака РФ на Україну — перші подробиці
Нова атака російських загарбників почалася 19:00 11 лютого. Противник завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу.
Загалом було зафіксовано шість пусків із Брянської області та один — із окупованого Криму.
Окрім того, Росія атакувала Україну 123-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Під удар ворога потрапили Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг) , Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-