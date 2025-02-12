Силы ПВО уничтожили 6 российских баллистических ракет и 71 дрон

В течение ночи 11-12 февраля силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 из 123 БПЛА, которыми российские захватчики атаковали Украину ночью.

Новая массированная атака РФ на Украину — первые подробности

Новая атака российских захватчиков началась 19:00 11 февраля. Противник нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу.

Всего было зафиксировано шесть пусков из Брянской области и один из оккупированного Крыма.

Кроме того, Россия атаковала Украину 123 ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов из направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.