Силы ПВО уничтожили 6 российских баллистических ракет и 71 дрон
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 6 российских баллистических ракет и 71 дрон

Воздушные Силы ВСУ
пожар в Киеве
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В течение ночи 11-12 февраля силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 из 123 БПЛА, которыми российские захватчики атаковали Украину ночью.

Главные тезисы

  • Россия наносила удары баллистическими ракетами Искандер-М и ударными дронами типа Shahed.
  • 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Новая массированная атака РФ на Украину — первые подробности

Новая атака российских захватчиков началась 19:00 11 февраля. Противник нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу.

Всего было зафиксировано шесть пусков из Брянской области и один из оккупированного Крыма.

Кроме того, Россия атаковала Украину 123 ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов из направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Под удар врага попали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

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