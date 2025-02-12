Силы ПВО уничтожили 6 российских баллистических ракет и 71 дрон

В течение ночи 11-12 февраля силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 из 123 БПЛА, которыми российские захватчики атаковали Украину ночью.
Главные тезисы
- Россия наносила удары баллистическими ракетами Искандер-М и ударными дронами типа Shahed.
- 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Новая массированная атака РФ на Украину — первые подробности
Новая атака российских захватчиков началась 19:00 11 февраля. Противник нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу.
Всего было зафиксировано шесть пусков из Брянской области и один из оккупированного Крыма.
Кроме того, Россия атаковала Украину 123 ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов из направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Под удар врага попали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.
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