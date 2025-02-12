Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил данные по потерям армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки потери российских оккупантов в живой силе достигли 1150 человек. Более того, бойцы ВСУ уничтожили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, одну РСЗО врага.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ с начала войны оцениваются в 853 030 человек.
  • Российские захватчики совершили более 6300 обстрелов на фронте в течение 11 февраля.

Потери армии РФ по состоянию на 12 февраля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 853 030 (+1 150) человек,

  • танков — 10 023 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 871 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 22 976 (+53) ед,

  • РСЗО — 1 276 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 061 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 919 (+164) ед,

  • крылатых ракет — 3 057 (+1) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36 928 (+121) ед,

  • специальной техники — 3 742 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что 11 февраля на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 20 ракет, а также — 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более 6300 обстрелов, из них 174 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

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