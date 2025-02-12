Умєров розкрив ключові питання нового "Рамштайну"

Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Він також розповів, які теми будуть у центрі уваги сьогодні.

Новий “Рамштайн” — чого очікувати Україні

За словами Рустема Умєрова, це ще один важливий крок з метою зміцнення обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет. Рустем Умєров Міністр оборони України

Головні теми “Рамштайну”:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році; прискорення постачання критично важливого озброєння — ППО, авіації, боєприпасів; інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Окрім того, вказано, під час засідання у центрі уваги учасників буде питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств а також — збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.