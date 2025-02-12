Умєров розкрив ключові питання нового "Рамштайну"
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров розкрив ключові питання нового "Рамштайну"

Рустем Умєров
Умєров
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Очільник Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Він також розповів, які теми будуть у центрі уваги сьогодні.

Головні тези:

  • Головні теми засідання: стабільне постачання військової допомоги, прискорення постачання критично важливого озброєння та інвестиції в українську оборонну промисловість.
  • Також у центрі уваги буде питання розширення оборонного виробництва в Україні.

Новий “Рамштайн” — чого очікувати Україні

За словами Рустема Умєрова, це ще один важливий крок з метою зміцнення обороноздатності України та координації подальших дій союзників.

Сьогодні вперше засідання очолює мій колега та друг Джон Гілі, державний секретар з питань оборони Великої Британії. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

Головні теми “Рамштайну”:

  1. стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

  2. прискорення постачання критично важливого озброєння — ППО, авіації, боєприпасів;

  3. інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Окрім того, вказано, під час засідання у центрі уваги учасників буде питання розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ОПК та створення нових підприємств а також — збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Що важливо розуміти, окрім "Рамштайну", незабаром відбудуться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, а також Мюнхенська безпекова конференція.

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