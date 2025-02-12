Умеров раскрыл ключевые темы нового "Рамштайна"

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он также рассказал, какие темы будут в центре внимания сегодня.
Главные тезисы
- Главные темы заседания: стабильная поставка военной помощи, ускорение поставки критически важного вооружения и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Также в центре внимания будет вопрос расширения оборонного производства в Украине.
Новый "Рамштайн" — чего ожидать Украине
По словам Рустема Умерова, это еще один важный шаг для укрепления обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.
Главные темы "Рамштайна":
стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году;
ускорение поставок критически важного вооружения — ПВО, авиации, боеприпасов:
инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.
Кроме того, указано, что во время заседания в центре внимания участников будут вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирования украинского ОПК и создания новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
Что важно понимать, кроме "Рамштайна", вскоре пройдут заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-