Умеров раскрыл ключевые темы нового "Рамштайна"
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров раскрыл ключевые темы нового "Рамштайна"

Рустем Умеров
Умеров
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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он также рассказал, какие темы будут в центре внимания сегодня.

Главные тезисы

  • Главные темы заседания: стабильная поставка военной помощи, ускорение поставки критически важного вооружения и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
  • Также в центре внимания будет вопрос расширения оборонного производства в Украине.

Новый "Рамштайн" — чего ожидать Украине

По словам Рустема Умерова, это еще один важный шаг для укрепления обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по обороне Великобритании. Также участвует новый министр обороны США Пит Хегсет.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Главные темы "Рамштайна":

  1. стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году;

  2. ускорение поставок критически важного вооружения — ПВО, авиации, боеприпасов:

  3. инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.

Кроме того, указано, что во время заседания в центре внимания участников будут вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирования украинского ОПК и создания новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Что важно понимать, кроме "Рамштайна", вскоре пройдут заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны, а также Мюнхенская конференция по безопасности.

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