Умеров раскрыл ключевые темы нового "Рамштайна"

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что начал работу на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он также рассказал, какие темы будут в центре внимания сегодня.

Новый "Рамштайн" — чего ожидать Украине

По словам Рустема Умерова, это еще один важный шаг для укрепления обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по обороне Великобритании. Также участвует новый министр обороны США Пит Хегсет. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Главные темы "Рамштайна":

стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году; ускорение поставок критически важного вооружения — ПВО, авиации, боеприпасов: инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.

Кроме того, указано, что во время заседания в центре внимания участников будут вопросы расширения оборонного производства в Украине, финансирования украинского ОПК и создания новых предприятий, а также увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.