Буде ще гірше. Як Україна спровокувала в Росії справжній хаос

Видання Forbes звертає увагу на те, що у найважливішій галузі російської промисловості почався справжній хаос на тлі регулярних атак Сил оборони України на нафтопереробні заводи, резервуари та трубопровідні насосні станції. Здається, Україна все-таки відшукала ахіллесову п'яту країни-агресорки, яку Кремль не може захистити.
Головні тези:
- Сил оборони України невпинно нарощують кількість атак на Росію, щоб зупинити війну.
- Російська нафтопереробна галузь потерпає від неефективного захисту та нездатності впоратися з українськими дронами і ракетами.
Україна знає, як ослабити режим Путіна
Як прогнозує редакція видання, у лютому буде ще гірше, ніж у попередні місяці, адже дедалі більше українського озброєння атакує Росію майже щодня.
Так, 11 лютого ввечері українські дрони подолали відстань щонайменше 450 миль (понад 720 кілометрів — ред) та завдали удари по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Саратові на півдні РФ.
Що важливо розуміти, Саратовський завод переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. Це понад 2% нафтопереробних потужностей Росії, які розподілені між 30 великими заводами.
Головна проблема Росії полягає в тому, що її ППО дуже розтягнута й погано виконує свою роботу.
Враховуючи той факт, що нафтова промисловість розкидана по всій території РФ, вона просто не може захистити всі НПЗ та інші важливі об'єкти.
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