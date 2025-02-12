Буде ще гірше. Як Україна спровокувала в Росії справжній хаос
Категорія
Економіка
Дата публікації

Буде ще гірше. Як Україна спровокувала в Росії справжній хаос

Україна знає, як ослабити режим Путіна
Джерело:  Forbes

Видання Forbes звертає увагу на те, що у найважливішій галузі російської промисловості почався справжній хаос на тлі регулярних атак Сил оборони України на нафтопереробні заводи, резервуари та трубопровідні насосні станції. Здається, Україна все-таки відшукала ахіллесову п'яту країни-агресорки, яку Кремль не може захистити.

Головні тези:

  • Сил оборони України невпинно нарощують кількість атак на Росію, щоб зупинити війну.
  • Російська нафтопереробна галузь потерпає від неефективного захисту та нездатності впоратися з українськими дронами і ракетами.

Україна знає, як ослабити режим Путіна

Як прогнозує редакція видання, у лютому буде ще гірше, ніж у попередні місяці, адже дедалі більше українського озброєння атакує Росію майже щодня.

Так, 11 лютого ввечері українські дрони подолали відстань щонайменше 450 миль (понад 720 кілометрів — ред) та завдали удари по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Саратові на півдні РФ.

Українські санкції щодо Саратовського нафтопереробного заводу є безпілотними і незворотними, — зазначили в Силах безпілотних систем, новому підрозділі української армії, що займається розробкою безпілотних літальних апаратів.

Що важливо розуміти, Саратовський завод переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. Це понад 2% нафтопереробних потужностей Росії, які розподілені між 30 великими заводами.

Головна проблема Росії полягає в тому, що її ППО дуже розтягнута й погано виконує свою роботу.

Враховуючи той факт, що нафтова промисловість розкидана по всій території РФ, вона просто не може захистити всі НПЗ та інші важливі об'єкти.

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