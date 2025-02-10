Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані — відео

Невідомі дрони у ніч проти 10 лютого атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії. На підприємстві зайнялася пожежа, а уламки безпілотників, збиті ППО РФ, потрапили у житловий будинок.
Головні тези:
- Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, спричинивши пожежу та вибухи.
- Нафтопереробний завод є ключовим промисловим об'єктом для забезпечення паливом військової техніки в Росії.
- Атака на Афіпський НПЗ може мати серйозні наслідки для економічної та військової інфраструктури Росії.
Дрони атакували Афіпський НПЗ: що відомо
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як пояснив Коваленко, Афіпський НПЗ, є одним із ключових НПЗ на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.
Нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.
У ніч на 10 лютого краснодарські Telegram-канали жалілись на дронову атаку. Зокрема стверджувалося, що безпілотники фіксувались в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, де працювала протиповітряна оборона. За словами очевидців, під час атаки пролунало щонайменше 10 вибухів.
Також в мережі були повідомлення про нібито влучання дрона в житловий будинок у Краснодарському краї через роботу ППО.
За словами губернатора Кубані, ще один дрон збили у селищі Афіпському. Уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок.
Російська ППО за ніч нібито збила 15 українських дронів, похвалилися в Міноборони країни-агресорки.
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