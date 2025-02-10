Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані — відео

Невідомі дрони у ніч проти 10 лютого атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії. На підприємстві зайнялася пожежа, а уламки безпілотників, збиті ППО РФ, потрапили у житловий будинок.

Дрони атакували Афіпський НПЗ: що відомо

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як пояснив Коваленко, Афіпський НПЗ, є одним із ключових НПЗ на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.

Нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.

Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

У ніч на 10 лютого краснодарські Telegram-канали жалілись на дронову атаку. Зокрема стверджувалося, що безпілотники фіксувались в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, де працювала протиповітряна оборона. За словами очевидців, під час атаки пролунало щонайменше 10 вибухів.

Також в мережі були повідомлення про нібито влучання дрона в житловий будинок у Краснодарському краї через роботу ППО.

За словами губернатора Кубані, ще один дрон збили у селищі Афіпському. Уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок.

Російська ППО за ніч нібито збила 15 українських дронів, похвалилися в Міноборони країни-агресорки.