Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані — відео
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Дрони атакували Афіпський НПЗ на Кубані — відео

пожежа
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Джерело:  KOVALENKO

Невідомі дрони у ніч проти 10 лютого атакували Краснодар й Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії. На підприємстві зайнялася пожежа, а уламки безпілотників, збиті ППО РФ, потрапили у житловий будинок.

Головні тези:

  • Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, спричинивши пожежу та вибухи.
  • Нафтопереробний завод є ключовим промисловим об'єктом для забезпечення паливом військової техніки в Росії.
  • Атака на Афіпський НПЗ може мати серйозні наслідки для економічної та військової інфраструктури Росії.

Дрони атакували Афіпський НПЗ: що відомо

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як пояснив Коваленко, Афіпський НПЗ, є одним із ключових НПЗ на території Росії з потужністю 6,25 млн тонн нафти на рік.

Нафтопереробний завод відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.

Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

У ніч на 10 лютого краснодарські Telegram-канали жалілись на дронову атаку. Зокрема стверджувалося, що безпілотники фіксувались в районі міста Слов'янськ-на-Кубані, де працювала протиповітряна оборона. За словами очевидців, під час атаки пролунало щонайменше 10 вибухів.

Також в мережі були повідомлення про нібито влучання дрона в житловий будинок у Краснодарському краї через роботу ППО.

За словами губернатора Кубані, ще один дрон збили у селищі Афіпському. Уламки безпілотника також пошкодили приватний будинок.

Російська ППО за ніч нібито збила 15 українських дронів, похвалилися в Міноборони країни-агресорки.

Сім БПЛА знищено над Кубанню, три — над Брянською та дві над Ростовською областями, по одному — над Білгородською та Курською областями, а також Кримом.

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