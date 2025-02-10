Дроны атаковали Афипский НПЗ на Кубани — видео
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Дроны атаковали Афипский НПЗ на Кубани — видео

пожар
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Источник:  KOVALENKO

Неизвестные дроны в ночь на 10 февраля атаковали Краснодар и Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На предприятии загорелся пожар, а обломки беспилотников, сбитые ПВО РФ, попали в жилой дом.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали Афипский НПЗ, вызвав пожар и взрывы, что привело к серьезным последствиям для экономической и военной инфраструктуры России.
  • Афипский НПЗ является ключевым объектом, обеспечивающим топливом военную технику в России, и его атака может нанести ущерб стратегически важным отраслям.

Дроны атаковали Афипский НПЗ: что известно

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Как пояснил Коваленко, Афипский НПЗ является одним из ключевых НПЗ на территории России с мощностью 6,25 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий завод играет стратегическую роль для врага в обеспечении топливом военной техники, особенно на южном направлении.

Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставок дизельного горючего и авиационного керосина, используемых армией. Поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

В ночь на 10 февраля краснодарские Telegram-каналы жаловались на дроновую атаку. В частности, утверждалось, что беспилотники фиксировались в районе города Славянск-на-Кубани, где работала противовоздушная оборона. По словам очевидцев, во время атаки раздалось по меньшей мере 10 взрывов.

Также в сети были сообщения о якобы попадании дрона в жилой дом в Краснодарском крае из-за работы ПВО.

По словам губернатора Кубани, еще один дрон сбили в поселке Афипском. Обломки беспилотника также повредили частный дом.

Российская ПВО за ночь якобы сбила 15 украинских дронов, похвастались в Минобороны страны-агрессорки.

Семь БПЛА уничтожены над Кубанией, три над Брянской и две над Ростовской областями, по одному над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.

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