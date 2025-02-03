Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ

В ночь на 3 февраля Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ дронами поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ.

Силы обороны Украины дронами поразили два энергообъекта РФ

Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод. Поделиться

Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для русской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, вовлеченным в обеспечение вооруженной агрессии РФ

Что поразили в РФ украинские дроны

Оба пораженных объекта являются крупными производителями горючего для русской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает около 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов России, который перерабатывает 12 млрд газового конденсата ежегодно.