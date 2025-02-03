Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ
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Генштаб подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ

Генштаб ВСУ
пожар
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В ночь на 3 февраля Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ дронами поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ и Астраханского ГПЗ дронами украинских войск.
  • Оба эти завода являются ключевыми производителями топлива для российской оккупационной армии.
  • По предварительным данным, на Волгоградском заводе были повреждены установки первичной переработки, а на Астраханском продолжается пожар.
  • Волгоградский НПЗ перерабатывает около 6% нефти в России, а Астраханский ГПЗ - один из ключевых энергетических объектов, перерабатывающий 12 млрд газового конденсата ежегодно.
  • Боевая работа по объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию РФ, остается активной, силы обороны Украины продолжают атаку дронами на стратегические объекты.

Силы обороны Украины дронами поразили два энергообъекта РФ

Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ («Лукойл-Волгограднефтепереработка») и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для русской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, вовлеченным в обеспечение вооруженной агрессии РФ

Что поразили в РФ украинские дроны

Оба пораженных объекта являются крупными производителями горючего для русской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает около 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов России, который перерабатывает 12 млрд газового конденсата ежегодно.

По данным источников в спецслужбах, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО подожгли факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21.

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