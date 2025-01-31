Дроны атаковали НПЗ в российском Волгограде — видео

31 января под удар беспилотников снова попали НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Как утверждают местные власти, в результате падения обломков вспыхнул пожар.
Главные тезисы
- Взрывы прогремели в Красноармейском районе, где расположен НПЗ компании "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
- Также зафиксирована атака на Ростовщину, никто из гражданских не пострадал.
- Минобороны РФ заявляет о перехвате и уничтожении 49 украинских дронов в разных регионах страны-агрессорки.
Атака дронов на Волгоград 31 января — что известно
Согласно данным российских оппозиционных журналистов, новая атака украинских ударных дронов началась в четыре часа ночи (по местному времени — ред.).
Под удар Сил обороны Украины попали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде.
По словам местных жителей, они слышали громкие взрывы в южном конце Волгограда.
Одна из гражданских отметила, что "аж квартира вся дрогнула", уточнив, что проживает в Красноармейском районе.
Что важно понимать, это район, где расположен НПЗ компании "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".
Также в сети публикуют видео со звуком пролета дрона и взрывом, которые, вероятно, сняли местные жители.
Впоследствии губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что якобы обломки дрона повлекли за собой пожар на НПЗ.
Подробности атаки дронов на Ростовскую область
На российской Ростовщине после падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов.
По словам местных властей, ночью 31 января силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку противника.
Как утверждает губернатор, на место выехали дежурные службы. Информация о последствиях земли в других городах и районах уточняется.
Минобороны РФ заявляет, что в течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников:
25 — над Ростовской областью,
8 — над Волгоградской,
6 — над Курской области,
4 — над Ярославской,
по 2 — над Белгородской и Воронежской областями, а также Краснодарским краем.
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