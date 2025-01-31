Дроны атаковали НПЗ в российском Волгограде — видео

31 января под удар беспилотников снова попали НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Как утверждают местные власти, в результате падения обломков вспыхнул пожар.

Атака дронов на Волгоград 31 января — что известно

Согласно данным российских оппозиционных журналистов, новая атака украинских ударных дронов началась в четыре часа ночи (по местному времени — ред.).

Под удар Сил обороны Украины попали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде.

Официальных подтверждений, опровержения, информации о последствиях пока нет, — отметили журналисты. Поделиться

По словам местных жителей, они слышали громкие взрывы в южном конце Волгограда.

Одна из гражданских отметила, что "аж квартира вся дрогнула", уточнив, что проживает в Красноармейском районе.

Что важно понимать, это район, где расположен НПЗ компании "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка".

Также в сети публикуют видео со звуком пролета дрона и взрывом, которые, вероятно, сняли местные жители.

Впоследствии губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров заявил, что якобы обломки дрона повлекли за собой пожар на НПЗ.

Подробности атаки дронов на Ростовскую область

На российской Ростовщине после падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов.

По словам местных властей, ночью 31 января силы и средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку противника.

Всего было уничтожено 25 БПЛА: в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинском, Азовском, Чертковском, Жовтневом сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. По данным оперативных служб, пострадавших нет. В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Поделиться

Как утверждает губернатор, на место выехали дежурные службы. Информация о последствиях земли в других городах и районах уточняется.

Минобороны РФ заявляет, что в течение ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников: