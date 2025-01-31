Дрони атакували НПЗ у російському Волгограді — відео

31 січня під удар безпілотників знову потрапили НПЗ та нафтобази у Волгограді. Як стверджує місцева влада, внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа.
Головні тези:
- Вибухи прогриміли в Червоноармійському районі, де розташований НПЗ компанії “Лукойл-Волгограднафтопереробка”.
- Також зафіксовано атаку на Ростовщину, ніхто з цивільних не постраждав.
- Міноборони РФ заявляє про перехоплення та знищення 49 українських дронів у різних регіонах країни-агресорки.
Атака дронів на Волгоград 31 січня — що відомо
Згідно з даними російських опозиційних журналістів, нова атака українських ударних дронів почалася о четвертій годині ночі (за місцевим часом — ред.).
Під удар Сил оборони України потрапив район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді.
За словами місцевих мешканців, вони чули гучні вибухи у південному кінці Волгограда.
Одна з цивільних зазначила, що "аж квартира вся здригнулася", уточнивши, що мешкає в Червоноармійському районі.
Що важливо розуміти, це район, де розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
Також у мережі публікують відео відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, які, ймовірно, зняли місцеві жителі.
Згодом губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що нібито уламки дрона спричинили пожежу на НПЗ.
Подробиці атаки дронів на Ростовську область
На російській Ростовщині після падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів.
За словами місцевої влади, уночі 31 січня сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога.
Як стверджує губернатор, на місце виїхали чергові служби. Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється.
Міноборони РФ заявляє, що протягом ночі російська ППО перехопила та знищила 49 українських безпілотників:
25 — над Ростовською областю,
8 — над Волгоградською,
6 — над Курською області,
4 — над Ярославською,
по 2 — над Білгородською та Воронезькою областями, а також Краснодарським краєм.
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