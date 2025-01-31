Дрони атакували НПЗ у російському Волгограді — відео

31 січня під удар безпілотників знову потрапили НПЗ та нафтобази у Волгограді. Як стверджує місцева влада, внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа.

Атака дронів на Волгоград 31 січня — що відомо

Згідно з даними російських опозиційних журналістів, нова атака українських ударних дронів почалася о четвертій годині ночі (за місцевим часом — ред.).

Під удар Сил оборони України потрапив район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді.

Офіційних підтверджень, спростування, інформації про наслідки поки немає, — зазначили журналісти. Поширити

За словами місцевих мешканців, вони чули гучні вибухи у південному кінці Волгограда.

Одна з цивільних зазначила, що "аж квартира вся здригнулася", уточнивши, що мешкає в Червоноармійському районі.

Що важливо розуміти, це район, де розташований НПЗ компанії "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Також у мережі публікують відео відео зі звуком прольоту дрона і вибухом, які, ймовірно, зняли місцеві жителі.

Згодом губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров заявив, що нібито уламки дрона спричинили пожежу на НПЗ.

Подробиці атаки дронів на Ростовську область

На російській Ростовщині після падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів.

За словами місцевої влади, уночі 31 січня сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога.

Усього було знищено 25 БПЛА: у Ростові, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Красносулинському, Міллерівському та Зерноградському районах. За даними оперативних служб, постраждалих немає. У Красносулинському районі біля хутора Грачів через падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів. Поширити

Як стверджує губернатор, на місце виїхали чергові служби. Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється.

Міноборони РФ заявляє, що протягом ночі російська ППО перехопила та знищила 49 українських безпілотників: