По информации российских Telegram-каналов и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в ночь на 3 февраля дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области страны-агрессоры и НПЗ в Волгограде.
Главные тезисы
- Дроны атаковали Астраханский ГПЗ и Волгоградский НПЗ, повредив ключевые энергетические объекты РФ.
- После атаки на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде пропал свет в районах города и приостановлены полеты в аэропортах.
- Атаки могут вызвать проблемы со снабжением горючего для российской армии и гражданского сектора.
Что известно о последствиях ночных дроновых атак на энергетические объекты страны-агрессорки
Российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое предприятие было атаковано.
Через некоторое время канал Baza подтвердил, что предварительно атака происходила по принадлежащему "Лукойлу" нефтеперерабатывающему заводу. После атаки в нескольких районах города пропал свет.
Андрей Коваленко отметил, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, опять что-то прилетает.
Что известно об атаке на Астраханское ГПЗ
Кроме этого, дроны-камикадзе атаковали Астраханский ГПЗ в Астраханской области, где после этого начался пожар.
Дрони атакували Астраханський газопереробний завод в Росії pic.twitter.com/tBZcOUEaWW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 3, 2025
Также "Росавиация" приостанавливала полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.
Аналогичные ограничения были использованы в аэропорту Волгограда, где также сообщалось о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе и перебоях с электроснабжением в городе.
В минобороны РФ заявили, что противовоздушная оборона РФ за ночь перехватила и уничтожена 70 украинских беспилотников над территорией России, из них 25 — над Волгоградской областью, 27 — над Ростовской областью и 7 — над Астраханской областью.
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