Дроны атаковали Астраханский ГПЗ и Волгоградский НПЗ — видео
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Мир
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Дроны атаковали Астраханский ГПЗ и Волгоградский НПЗ — видео

ЦПД
Последствия атаки на НПЗ
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По информации российских Telegram-каналов и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в ночь на 3 февраля дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области страны-агрессоры и НПЗ в Волгограде.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали Астраханский ГПЗ и Волгоградский НПЗ, повредив ключевые энергетические объекты РФ.
  • После атаки на нефтеперерабатывающий завод в Волгограде пропал свет в районах города и приостановлены полеты в аэропортах.
  • Атаки могут вызвать проблемы со снабжением горючего для российской армии и гражданского сектора.

Что известно о последствиях ночных дроновых атак на энергетические объекты страны-агрессорки

Российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое предприятие было атаковано.

Через некоторое время канал Baza подтвердил, что предварительно атака происходила по принадлежащему "Лукойлу" нефтеперерабатывающему заводу. После атаки в нескольких районах города пропал свет.

Андрей Коваленко отметил, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, опять что-то прилетает.

Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и снабжать российскую армию преступников, — добавил руководитель ЦПИ.

Что известно об атаке на Астраханское ГПЗ

Кроме этого, дроны-камикадзе атаковали Астраханский ГПЗ в Астраханской области, где после этого начался пожар.

Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только, — пояснил Коваленко.

Также "Росавиация" приостанавливала полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Аналогичные ограничения были использованы в аэропорту Волгограда, где также сообщалось о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе и перебоях с электроснабжением в городе.

В минобороны РФ заявили, что противовоздушная оборона РФ за ночь перехватила и уничтожена 70 украинских беспилотников над территорией России, из них 25 — над Волгоградской областью, 27 — над Ростовской областью и 7 — над Астраханской областью.

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