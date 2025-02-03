По информации российских Telegram-каналов и руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в ночь на 3 февраля дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Ахтюбинске на территории Астраханской области страны-агрессоры и НПЗ в Волгограде.

Что известно о последствиях ночных дроновых атак на энергетические объекты страны-агрессорки

Российские каналы начали писать об атаке БпЛА по местному заводу в Волгограде, при этом не уточняя, какое предприятие было атаковано.

Через некоторое время канал Baza подтвердил, что предварительно атака происходила по принадлежащему "Лукойлу" нефтеперерабатывающему заводу. После атаки в нескольких районах города пропал свет.

Андрей Коваленко отметил, что по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России, опять что-то прилетает.

Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и снабжать российскую армию преступников, — добавил руководитель ЦПИ. Поделиться

Что известно об атаке на Астраханское ГПЗ

Кроме этого, дроны-камикадзе атаковали Астраханский ГПЗ в Астраханской области, где после этого начался пожар.

Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только, — пояснил Коваленко. Поделиться

Дрони атакували Астраханський газопереробний завод в Росії pic.twitter.com/tBZcOUEaWW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 3, 2025

Также "Росавиация" приостанавливала полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

Аналогичные ограничения были использованы в аэропорту Волгограда, где также сообщалось о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе и перебоях с электроснабжением в городе.

В минобороны РФ заявили, что противовоздушная оборона РФ за ночь перехватила и уничтожена 70 украинских беспилотников над территорией России, из них 25 — над Волгоградской областью, 27 — над Ростовской областью и 7 — над Астраханской областью.