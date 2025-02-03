За інформацією російських Telegram-каналів та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, вніч на 3 лютого дрони атакували газопереробний завод в Ахтюбінську на території Астраханської області країни-агресорки та НПЗ у Волгограді.
Головні тези:
- У результаті дронових атак були пошкоджені ключові енергетичні об'єкти РФ, зокрема, Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ.
- Після атак на нафтопереробний завод у Волгограді зникло світло в кількох районах міста, а російська авіація призупинила польоти в ряді аеропортів.
- Експерти вважають, що ці атаки можуть спричинити проблеми з постачанням пального для російської армії та цивільного сектору.
Що відомо про наслідки нічних дронових атак на енергетичні об’єкти країни-агресорки
Російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано.
Через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.
Андрій Коваленко, зазначив, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.
Що відомо про атаку на Астраханський ГПЗ
Окрім цього дрони-камікадзе атакували Астраханський ГПЗ в Астраханській області, де після цього почалася пожежа
Дрони атакували Астраханський газопереробний завод в Росії pic.twitter.com/tBZcOUEaWW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 3, 2025
Також "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали.
Аналогічні обмеження були вжиті в аеропорту Волгограда, де також повідомлялося про вибухи на нафтопереробному заводі та перебої з електропостачанням у місті.
У міноборони РФ заявили, що протиповітряна оборона РФ за ніч перехопили та знищили 70 українських безпілотників над територією Росії, з них 25 — над Волгоградською областю, 27 — над Ростовською областю та 7 — над Астраханською областю.
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