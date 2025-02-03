За інформацією російських Telegram-каналів та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, вніч на 3 лютого дрони атакували газопереробний завод в Ахтюбінську на території Астраханської області країни-агресорки та НПЗ у Волгограді.

Що відомо про наслідки нічних дронових атак на енергетичні об’єкти країни-агресорки

Російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано.

Через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Андрій Коваленко, зазначив, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців, — додав керівник ЦПД. Поширити

Що відомо про атаку на Астраханський ГПЗ

Окрім цього дрони-камікадзе атакували Астраханський ГПЗ в Астраханській області, де після цього почалася пожежа

Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки, — пояснив Коваленко. Поширити

Дрони атакували Астраханський газопереробний завод в Росії pic.twitter.com/tBZcOUEaWW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 3, 2025

Також "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали.

Аналогічні обмеження були вжиті в аеропорту Волгограда, де також повідомлялося про вибухи на нафтопереробному заводі та перебої з електропостачанням у місті.

У міноборони РФ заявили, що протиповітряна оборона РФ за ніч перехопили та знищили 70 українських безпілотників над територією Росії, з них 25 — над Волгоградською областю, 27 — над Ростовською областю та 7 — над Астраханською областю.