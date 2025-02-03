Дрони атакували Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ — відео
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Дрони атакували Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ — відео

Центр протидії дезінформації
Наслідки атаки на НПЗ
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За інформацією російських Telegram-каналів та керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, вніч на 3 лютого дрони атакували газопереробний завод в Ахтюбінську на території Астраханської області країни-агресорки та НПЗ у Волгограді. 

Головні тези:

  • У результаті дронових атак були пошкоджені ключові енергетичні об'єкти РФ, зокрема, Астраханський ГПЗ та Волгоградський НПЗ.
  • Після атак на нафтопереробний завод у Волгограді зникло світло в кількох районах міста, а російська авіація призупинила польоти в ряді аеропортів.
  • Експерти вважають, що ці атаки можуть спричинити проблеми з постачанням пального для російської армії та цивільного сектору.

Що відомо про наслідки нічних дронових атак на енергетичні об’єкти країни-агресорки

Російські канали почали писати про атаку БпЛА по місцевому заводу у Волгограді, при цьому не уточнюючи, яке саме підприємство було атаковано.

Через деякий час канал Baza підтвердив, що попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить "Лукойлу". Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Андрій Коваленко, зазначив, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців, — додав керівник ЦПД.

Що відомо про атаку на Астраханський ГПЗ

Окрім цього дрони-камікадзе атакували Астраханський ГПЗ в Астраханській області, де після цього почалася пожежа

Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки, — пояснив Коваленко.

Також "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали.

Аналогічні обмеження були вжиті в аеропорту Волгограда, де також повідомлялося про вибухи на нафтопереробному заводі та перебої з електропостачанням у місті.

У міноборони РФ заявили, що протиповітряна оборона РФ за ніч перехопили та знищили 70 українських безпілотників над територією Росії, з них 25 — над Волгоградською областю, 27 — над Ростовською областю та 7 — над Астраханською областю.

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