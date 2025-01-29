ГУР атакувало нафтобазу в Тульській області — джерела

У ніч на 18 січня Головне управління розвідки України завдало щонайменше десять влучних ударів безпілотниками по нафтобазі в Тульській області Росії. Про це повідомляють джерела Online.UA в ГУР.

ГУР продовжує атакувати російські нафтобази

Як повідомляють інсайдери у воєнній розвідці, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.

Так званий “губернатор” Тульської області заявив, що “сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки”.

Попри те, що російські “ЗМІ” звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа, — розповідають анонімні джерела у ГУР. Поширити

Окрім того, місцеві мешканці у соцмережах публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.

“Бавовна” у Росії 29 січня — що відомо

Уночі українські ударні дрони знову атакували нафтопереробний завод у місті Кстово, що знаходиться у Нижньогородській області РФ.

Що важливо розуміти, саме у Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". Ба більше, біля нього у промзоні знаходяться хімічні підприємства і теплоелектростанція.

Наразі там вирує масштабна пожежа, хоча влада РФ намагається цей факт приховати.

Міноборони Росії бреше, що над територією РФ ППО нібито змогла знищити 104 українських безпілотника.

Влада РФ стверджує, що йдеться про: