ГУР атакувало нафтобазу в Тульській області — джерела

У ніч на 18 січня Головне управління розвідки України завдало щонайменше десять влучних ударів безпілотниками по нафтобазі в Тульській області Росії. Про це повідомляють джерела Online.UA в ГУР.
Головні тези:
- Для нової атаки українські розвідники використали дрони українського виробництва.
- На нафтобазі у Тульській області спалахнула масштабна пожежа.
- Міноборони Росії заявило про атаку понад 100 українських дронів вночі 29 січня.
ГУР продовжує атакувати російські нафтобази
Як повідомляють інсайдери у воєнній розвідці, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.
Так званий “губернатор” Тульської області заявив, що “сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки”.
Окрім того, місцеві мешканці у соцмережах публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.
“Бавовна” у Росії 29 січня — що відомо
Уночі українські ударні дрони знову атакували нафтопереробний завод у місті Кстово, що знаходиться у Нижньогородській області РФ.
Що важливо розуміти, саме у Кстово розташований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". Ба більше, біля нього у промзоні знаходяться хімічні підприємства і теплоелектростанція.
Наразі там вирує масштабна пожежа, хоча влада РФ намагається цей факт приховати.
Міноборони Росії бреше, що над територією РФ ППО нібито змогла знищити 104 українських безпілотника.
Влада РФ стверджує, що йдеться про:
47 дронів над Курською областю,
27 — над Брянською,
11 — над Смоленською,
7 –над Тверською,
4 — над Бєлгородською,
по 3 — над Нижньогородською та Калузькою,
по 1 — над Ростовською та Ленінградською областями РФ.
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