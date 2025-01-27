ГУР спростувало нібито заяву Буданова про "загрозливі процеси для України"

Інформація про нібито заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо загрози існування України у разі відсутності "серйозних переговорів" до літа не відповідає дійсності.

В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України

У розвідці категорично спростували цю інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

Закликаємо медіа не поширювати чутки, неперевірену та неофіційно підтверджену інформацію, особливо з питань, що стосуються національної безпеки. Окремі політичні діячі можуть маніпулювати такими повідомленнями у власних інтересах, використовуючи журналістів, — зазначили у відомстві. Поширити

Також у ГУР нагадали, що розголошення інформації з нарад, які мають гриф "таємно" і за участю воєнно-політичного керівництва держави, завдає шкоди національній безпеці та може бути використане ворогом.

Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, війна з Росією триває. Інформаційний фронт має критично важливе значення, і в умовах воєнного стану необхідно зважено ставитися до поширення чуток, — підсумували у розвідці. Поширити

Що цьому передувало

27 січня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час закритої зустрічі народних депутатів і представників Сил оборони нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".