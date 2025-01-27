ГУР спростувало нібито заяву Буданова про "загрозливі процеси для України"

Інформація про нібито заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо загрози існування України у разі відсутності "серйозних переговорів" до літа не відповідає дійсності.
Головні тези:
- ГУР спростувало неправдиву заяву керівника розвідки Буданова про загрозу для України
- Заклик до медіа не поширювати неверифіковану інформацію щодо національної безпеки
- Розголошення таємної інформації завдає шкоди нацбезпеці та може бути використане ворогом
- Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність у війні з Росією
В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України
У розвідці категорично спростували цю інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.
Також у ГУР нагадали, що розголошення інформації з нарад, які мають гриф "таємно" і за участю воєнно-політичного керівництва держави, завдає шкоди національній безпеці та може бути використане ворогом.
Що цьому передувало
27 січня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час закритої зустрічі народних депутатів і представників Сил оборони нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".
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