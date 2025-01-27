ГУР спростувало нібито заяву Буданова про "загрозливі процеси для України"
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР спростувало нібито заяву Буданова про "загрозливі процеси для України"

ГУР
ГУР спростувало нібито заяву Буданова про "загрозливі процеси для України"
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Інформація про нібито заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо загрози існування України у разі відсутності "серйозних переговорів" до літа не відповідає дійсності. 

Головні тези:

  • ГУР спростувало неправдиву заяву керівника розвідки Буданова про загрозу для України
  • Заклик до медіа не поширювати неверифіковану інформацію щодо національної безпеки
  • Розголошення таємної інформації завдає шкоди нацбезпеці та може бути використане ворогом
  • Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність у війні з Росією

В ГУР заперечують, що Буданов говорив про небезпеку для існування України

У розвідці категорично спростували цю інформацію, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

Закликаємо медіа не поширювати чутки, неперевірену та неофіційно підтверджену інформацію, особливо з питань, що стосуються національної безпеки. Окремі політичні діячі можуть маніпулювати такими повідомленнями у власних інтересах, використовуючи журналістів, — зазначили у відомстві.

Також у ГУР нагадали, що розголошення інформації з нарад, які мають гриф "таємно" і за участю воєнно-політичного керівництва держави, завдає шкоди національній безпеці та може бути використане ворогом.

Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, війна з Росією триває. Інформаційний фронт має критично важливе значення, і в умовах воєнного стану необхідно зважено ставитися до поширення чуток, — підсумували у розвідці.

Що цьому передувало

27 січня у ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час закритої зустрічі народних депутатів і представників Сил оборони нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не відбудуться "серйозні переговори".

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