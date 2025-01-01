Втрата часу. Як може змінитися думка Трампа щодо перемовин з РФ

Новобраний президент США Дональд Трамп через пів року може зрозуміти, що намагатися вести переговори з Росією це втрата часу. На цьому зауважив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Трамп поступово зрозуміє, що переговори з росіянами безперспективна трата часу

Як зазначив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, зараз російські військові будуть кидати з усіх сил свої ресурси на фронті, хоча цих ресурсів ще багато.

Але вони будуть намагатися їх і надалі кидати для того, щоби добитися проривів на фронті. Їм це не вдасться. І українська армія, на певних ділянках фронту, очевидно почне, так само турбувати росіян і переходити до контратакувальних дій. Побачимо, як це буде відбуватися. Але однозначно, до 20 січня, росіяни не зможуть показати нічого такого екстраординарного, що Путін буде хвалитися, — вважає Самусь. Поширити

Водночас, на його думку, росіяни будуть продовжувати підтримувати свій темп наступу.

Він нагадав про переговори у Мінську в лютому 2015 році, лідери України, Німеччини, Франції і Росії вели багатогодинні перемовини через те, що диктатор Кремля Володимир Путін чекав, коли буде відрізане Дебальцеве, щоби показати військову перемогу.

Так само і Путін буде максимально тягнути переговори з Трампом, намагаючись, все-таки, добитися, наприклад, окупації Покровська. Тобто, для нього це буде важливо, — сказав Самусь. Поширити

На думку експерта, це вікно можливостей для росіян закривається, але Путін з усіх сил буде намагатися продемонструвати, що він продовжує перемагати на полі бою, і це "буде одним з важливих аспектів розвитку ситуації у 2025-му році".

У будь-якому разі, перша половина року... Трамп буде поступово розуміти, що ведення переговорів з росіянами — абсолютно безперспективна трата часу. Він до цього дійде, десь приблизно через півроку, але ці півроку будуть важкими якраз через те, що росіяни будуть намагатися прорвати фронт і показати що вони, все ж таки, перемагають, — зазначив експерт. Поширити

Трамп знає, як зупинити Путіна

З прогнозом виступив старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк.

На його переконання, мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році буде катастрофічною лише у тому випадку, якщо Трамп та європейські союзники припинять допомогу Україні.

Однак експерт вірить, що новий президент США все-таки використає свій потужний козир, який зупинить війну.