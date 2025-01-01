Втрата часу. Як може змінитися думка Трампа щодо перемовин з РФ
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Втрата часу. Як може змінитися думка Трампа щодо перемовин з РФ

Втрата часу. Як може змінитися думка Трампа щодо перемовин з РФ
Джерело:  NV

Новобраний президент США Дональд Трамп через пів року може зрозуміти, що намагатися вести переговори з Росією  це втрата часу. На цьому зауважив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Головні тези:

  • Трамп може усвідомити, що переговори з Росією - безперспективна трата часу через активну політику російських військ на фронті.
  • Важливим аспектом розвитку ситуації є можливість продемонструвати перемогу на полі бою, що посилюватиме позицію Путіна.
  • Трамп може використати свій козир, щоб зупинити війну, введенням санкцій на російську нафту, яке зробить продовження конфлікту невигідним для Росії.
  • Прогнозується, що у 2025 році мирна угода між Києвом та Москвою може бути катастрофічною, якщо Трамп та ЄС не продовжать підтримку Україні.

Трамп поступово зрозуміє, що переговори з росіянами безперспективна трата часу

Як зазначив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, зараз російські військові будуть кидати з усіх сил свої ресурси на фронті, хоча цих ресурсів ще багато.

Але вони будуть намагатися їх і надалі кидати для того, щоби добитися проривів на фронті. Їм це не вдасться. І українська армія, на певних ділянках фронту, очевидно почне, так само турбувати росіян і переходити до контратакувальних дій. Побачимо, як це буде відбуватися. Але однозначно, до 20 січня, росіяни не зможуть показати нічого такого екстраординарного, що Путін буде хвалитися, — вважає Самусь.

Водночас, на його думку, росіяни будуть продовжувати підтримувати свій темп наступу.

Він нагадав про переговори у Мінську в лютому 2015 році, лідери України, Німеччини, Франції і Росії вели багатогодинні перемовини через те, що диктатор Кремля Володимир Путін чекав, коли буде відрізане Дебальцеве, щоби показати військову перемогу.

Так само і Путін буде максимально тягнути переговори з Трампом, намагаючись, все-таки, добитися, наприклад, окупації Покровська. Тобто, для нього це буде важливо, — сказав Самусь.

На думку експерта, це вікно можливостей для росіян закривається, але Путін з усіх сил буде намагатися продемонструвати, що він продовжує перемагати на полі бою, і це "буде одним з важливих аспектів розвитку ситуації у 2025-му році".

У будь-якому разі, перша половина року... Трамп буде поступово розуміти, що ведення переговорів з росіянами — абсолютно безперспективна трата часу. Він до цього дійде, десь приблизно через півроку, але ці півроку будуть важкими якраз через те, що росіяни будуть намагатися прорвати фронт і показати що вони, все ж таки, перемагають, — зазначив експерт.

Трамп знає, як зупинити Путіна

З прогнозом виступив старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк.

На його переконання, мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році буде катастрофічною лише у тому випадку, якщо Трамп та європейські союзники припинять допомогу Україні.

Однак експерт вірить, що новий президент США все-таки використає свій потужний козир, який зупинить війну.

Єдиною можливою зміною правил гри є введення адміністрацією Трампа санкцій на російську нафту, що зробить продовження війни занадто дорогим для Росії, — наголосив Корі Шейк.

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