Втрата часу. Як може змінитися думка Трампа щодо перемовин з РФ

Новобраний президент США Дональд Трамп через пів року може зрозуміти, що намагатися вести переговори з Росією це втрата часу. На цьому зауважив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
Головні тези:
- Трамп може усвідомити, що переговори з Росією - безперспективна трата часу через активну політику російських військ на фронті.
- Важливим аспектом розвитку ситуації є можливість продемонструвати перемогу на полі бою, що посилюватиме позицію Путіна.
- Трамп може використати свій козир, щоб зупинити війну, введенням санкцій на російську нафту, яке зробить продовження конфлікту невигідним для Росії.
- Прогнозується, що у 2025 році мирна угода між Києвом та Москвою може бути катастрофічною, якщо Трамп та ЄС не продовжать підтримку Україні.
Трамп поступово зрозуміє, що переговори з росіянами безперспективна трата часу
Як зазначив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, зараз російські військові будуть кидати з усіх сил свої ресурси на фронті, хоча цих ресурсів ще багато.
Водночас, на його думку, росіяни будуть продовжувати підтримувати свій темп наступу.
Він нагадав про переговори у Мінську в лютому 2015 році, лідери України, Німеччини, Франції і Росії вели багатогодинні перемовини через те, що диктатор Кремля Володимир Путін чекав, коли буде відрізане Дебальцеве, щоби показати військову перемогу.
На думку експерта, це вікно можливостей для росіян закривається, але Путін з усіх сил буде намагатися продемонструвати, що він продовжує перемагати на полі бою, і це "буде одним з важливих аспектів розвитку ситуації у 2025-му році".
Трамп знає, як зупинити Путіна
З прогнозом виступив старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк.
На його переконання, мирна угода між Києвом та Москвою у 2025 році буде катастрофічною лише у тому випадку, якщо Трамп та європейські союзники припинять допомогу Україні.
Однак експерт вірить, що новий президент США все-таки використає свій потужний козир, який зупинить війну.
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